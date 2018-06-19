Elon Musk, Tesla'nın İçeriden Sabote Edildiğini Duyurdu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kuruluşundan bu yana üretim süreçlerinde çeşitli sorunlar yaşıyor. Özellikle “Model 3” üretiminde bir türlü hedeflenen haftalık üretim adetlerine ulaşılamıyor. Üretim adetlerinin yetersizliği sebebiyle zaman zaman şirkette çalışanlar da işten çıkarılıyor.

Tüm bu sorunların yanı sıra Tesla şimdi de bir sabotaj vakasıyla karşı karşıya. CNBC’nin haberine göre Tesla CEO’su Elon Musk tarafından şirket çalışanlarına gönderilen bir mailde, şirket çalışanlarından birinin üretim operasyonlarını "kapsamlı biçimde sabote ettiği" duyuruldu. Musk’ın iddiasına göre sabotajı gerçekleştiren çalışan, Tesla’nın üretim sisteminde "doğrudan kod değişiklikleri" yaptı ve "büyük miktarda yüksek derecede hassas veriyi" üçüncü taraflara gönderdi.

Elon Musk, sabotajcı çalışanın sorgulanmasının tamamlandığını ancak soruşturmanın şu anda devam ettiğini söyledi. Çalışanın, sabotajı gerçekleştirirken yalnız mı çalıştığı yoksa şirket içerisinden veya dışarıdan yardım mı aldığının henüz bilinmediği belirtildi. Çalışanlarına gönderdiği mailde, çeşitli petrol şirketleri ve benzinli ya da dizel otomobil üreticileri başta olmak üzere pek çok organizasyonun, bu sabotaj olayında parmağı olabileceğinden şüphelendiğini belirten Musk, mailinde ayrıca, “Eğer emisyonlarla ilgili hile yapmaya çok fazla isteklilerse, belki başka yollardan hileler yapmaya da isteklilerdir?” yazdı. Musk, sabotajı gerçekleştiren çalışanın tüm bunları, kendisine şirket içinde terfi verilmediği için yaptığını itiraf ettiğini söyledi ve “Demek ki zamanında ona terfi vermemekle oldukça doğru bir karar vermişiz.” dedi.

Tesla, “Model 3” üretimini artırma amacıyla geçen yaz başlatılan projede oldukça baskı altında. Çünkü şirket, 2017 yılı sonunda haftada 5.000 adetlik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyordu ancak bu hedefi büyük bir farkla kaçırdı. Daha sonrasında ise bir başka hedef olarak, geçtiğimiz Nisan ayında haftalık 2.500 adetlik üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmişti ancak bu hedefe de ulaşılamadı. Geçtiğimiz 5 Haziran tarihi itibarıyla haftalık 3.500 adetlik üretim kapasitesine ulaşılmış durumda ancak Tesla, Haziran ayı sonuna kadar bu sayıyı 5.000’e çıkarmayı hedefliyor. Tesla, haftalık 5.000 adetlik üretim kapasitesine ulaşana kadar, ürettikleri her bir Tesla aracında zarar ettiklerini söyledi.

Tesla’da istenilen üretim adetlerine ve istenilen karlılığa ulaşılamaması sebebiyle son zamanlarda 3.000 kişi, yani şirketin %9’u işten çıkarılmıştı. Musk çalışanlarına gönderdiği mailde, “Model 3" üretim kapasitesinin artırıldığı şu dönemde, çalışanlarından “son derece dikkatli ve uyanık” olmalarını istedi ve mailinde “Şu dönem, dış güçlerin bizi durdurmaya yönelik en çok çaba gösterecekleri dönem.” diye yazdı.