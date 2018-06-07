Elon Musk, Tesla’nın Model 3 Üretim Hedefine Ulaştığını Açıkladı

Tesla Motors’un dün gerçekleştirilen ve Elon Musk’ın yönetim kurulu başkanlığa devam etmesi yönünde karar alınan yıllık olağan genel kurul toplantısında, şirketin üretim rakamlarına ait veriler de paylaşıldı.

Türkiye saati ile 12.30’da başlayan toplantının ana gündemi her ne kadar şirketin CEO koltuğunda oturan Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk olsa da, üretim rakamları ve finansal veriler de bir hayli merak ediliyordu.

Tesla’nın yüzde 20 hissesine sahip olan Musk, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından kartal yuvasındaki yerini korumayı başarırken, şirketin gelecek planlarına ilişkin yatırımcılara güven aşıladı.

Tesla’nın yanı sıra, SpaceX, Boring Company ve Neuralink gibi şirketlerin de kurucusu olan Musk, elektrikli otomobil şirketinin günde 500, haftada 3500 adet Model 3 üretme hedefine ulaştığını açıkladı.

Tesla bu yılın ilk çeyreğine ait verileri paylaştığı raporunda, nisan ayında haftada 2,270 Model 3 ürettiğini söylemişti. Haziran ayı sonuna kadar haftada 5000 adet Model 3 üretmek istediklerini söyleyen ünlü mucit, şu sıralar en ihtiyacı olan şey olan yatırımcıların güvenini kazanmayı başardı.

Musk açıklamarıyla aynı zamanda Tesla'nın hisselerini de olumlu yönde etkiledi. Son dönemde değer kaybeden şirket hisseleri 24 saat içinde yüzde 10 civarında yükseldi. Buna takiben piyasaya değeri 5 milyar dolar artan Tesla, 54 milyar dolara ulaştı.

Yüzde 80’in üstünde bir oyla görevine devam etmesine karar verilen Musk, şirketin ilk elektrikli crossover’ı Model Y’ye ait bazı görselleri yatırımcılarla paylaştı. Ünlü mucit daha önce yaptığı açıklamada, "Model Y ile üretim devrimi olacağını düşünüyorum. Fakat üretime başlamak için en erken tarih olarak 2020 yılı gibi gözüküyor” ifadelerini kullanmıştı.