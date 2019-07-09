Elon Musk: Tesla'nın Otonom Sürüşü Hatasız Olmalı

Günümüz teknolojisinde otonom ve elektrikli araçlar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olan Elon Musk, kendi şirketi Tesla'nın hatasız otonom sürüşü için çok çabaladığını belirtti.

Tesla CEO'su Elon Musk, 2020'de bir robot taksi ağının kurulmasını planladığını ve bunun üstesinden gelmek için çok çaba harcadığını itiraf etti. Geçtiğimiz gün Twitter'dan yüzde 99.9 güvenliğe sahip otonom teknolojisini elde etmek için uğraştıklarını aktaran Musk, üzerinde çalışılması zor olan iki konuyu da paylaştı.

CEO Musk'a göre otonom sürüşlerin en zorlayıcı kısmı, çok şeritli caddelerdeki karmaşık trafik ışıkları ve alışveriş merkezi otoparkları. 2020 yılına kadar yollarda 1 milyondan fazla robo taksinin olmasını istediğini belirten Musk, otonom sürüşler yüzünden ölümler yaşanma ihtimalini sıfıra indirmeyi planlıyor. Hatırlayacağınız üzere otonom test sürüşlerinde dört kişi ölmüş ve otonom güvenliği tartışılmıştı.

Buna rağmen CEO Musk, Tesla araçların daha düşük kaza oranlarına sahip olduğunu savunuyor. Konu hakkında Musk "Verilerimiz, her zaman kontrol altına almaya hazır olan özenli bir sürücü tarafından doğru kullanıldığında, otopilotlarımız güvenli sürüş sunabiliyor" ifadelerini kullandı.