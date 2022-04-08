Elon Musk, Tesla'nın Cybertruck Aracının Yeni Çıkış Tarihini Açıkladı

Elon Musk, şirketin Texas fabrikasının açılış partisinde Tesla'nın nihayet gelecek yıl Cybertruck'ı satmaya başlayacağını duyurdu.

Musk, sahnedeki sunumunda kapılarının artık kulpları olmaması dışında hâlâ önceki versiyonlara benzeyen, hâlihazırda üretimdeki Cybertruck aracını sergiledi. Araba sizin orada olduğunuzu anlayabilecek ve kapıları açması gerektiğini bilecek. Ayrıca ilk olarak 2019'da duyurulan Cybertruck'ın piyasaya sürülmesindeki gecikme için de özür diledi. Tesla'nın orijinal (ve oldukça iyimser) hedef çıkış tarihi 2021'di ancak aracın lansmanı önce 2022'ye, şimdi de 2023'e ertelendi.

Tesla, Cybertruck'ı Amerika'daki "en yüksek hacimli" otomobil fabrikası olmayı umduğu Texas fabrikasında üretecek. Musk, dünyadaki diğer planlanan fabrikalara değindi ve araçların gönderilecekleri yerlerin yakınında üretilmesinin nasıl çok daha çevre dostu bir sistem olduğunu anlattı. Musk sunum sırasında yaptığı açıklamada, bu yılın üretimin artırılması için çabaladıklarını ve "hiçbir şirketin insanlık tarihinde başaramadığı" bir ölçekte ilerlediklerini söylerken, gelecek yılın tamamen "devasa bir yeni ürün dalgasını" piyasaya sürmekle ilgileneceklerini belirtti.

Tesla'nın Gelecekte Üretmeyi Planladığı Araçlar

Şirket, Cybertruck'a ek olarak, gelecek yıl Tesla Semi EV'yi ve henüz açıklamadığı diğer ürünleri de piyasaya sürmeyi planlıyor. Uzun mesafeler arasında kargo taşımak için tasarlanan elektrikli büyük aracın 2019'da piyasaya sürülmesi gerekiyordu ancak onun da piyasaya sürülmesi birkaç kez ertelendi. Musk, Tesla'nın Optimus insansı robotunun da 2023'te üretime başlayacağını ve insanların yapmak istemediği herhangi bir görevi yerine getirmek için tasarlanacağını söyledi. Görünüşe göre ileriye dönük olarak bakabileceğimiz bir başka ürün de oldukça fütüristik görünecek şekilde tasarlanacak olan özel bir robotaksi. Ancak tüm bunlardan önce Tesla, bu yıl Kuzey Amerika'da Otonom Sürüş teknolojisinin beta sürümünü piyasaya sürecek.

Musk'ın Cybertruck'ın yeni lansman tarihini duyurmasını aşağıda izleyebilirsiniz.