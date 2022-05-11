Elon Musk, Trump'ın Twitter Yasağıyla İlgili Kararını Verdi

Uzunca süredir Twitter'dan yasaklı olan Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Twitter'a açtığı dava aleyhine bir şekilde sonuçlanmıştı. Bugün ise Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığı günden beri beklenen oldu ve Elon Musk, eski Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump'a verilen yasağın ahlaki olarak yanlış olduğunu belirterek kaldırılacağını açıkladı.

Her fırsatta ifade özgürlüğüne değinen Musk'ın bu yasağı kaldıracağı en nihayetinde beklenen bir durumdu. Otomobillerle ilgili katıldığı bir konferansta gelen soru üzerine fikrini aktaran Musk, Trump'a verilen yasağın insanlar üzerinde farklı etkiye yol açtığını ve ahlaki olarak yanlış olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Trump kendisine yöneltilen Musk'ın satın alımı sonrası Twitter'a dönüp dönmeyeceği sorusu üzerine yasağının kaldırıldığı bir senaryoda bile bir daha asla Twitter'a dönmeyeceğini ve kendi kurmuş olduğu Truth adındaki sosyal medya platformunu kullanmaya devam edeceğini belirtmişti.

Trump'ın Platformu Truth Büyümeye Devam Ediyor

6 Ocak 2021 tarihinde yaşanan Kongre baskınının ardından "baskına teşvik ettiği" gerekçesiyle tüm sosyal medya hesapları kapatılan Trump'ın sonralarda kurduğu Truth adındaki sosyal medya platformu her geçen gün destekçileri tarafından büyümeye devam ediyor.

Musk'ın Twitter'ı satın alımı hâlâ resmî süreçler çerçevesinde tamamlanmadığı için bu kararın yürürlüğe ne zaman konulacağı ve Trump'ın gerçekten Twitter'a dönüp dönmeyeceği belli değil ancak bu kararı nedeniyle daha şimdiden Musk'ı eleştirenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Trump'ın yasağının kaldırılması doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.