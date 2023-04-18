Elon Musk'ın Yapay Zeka Şirketinin Adı Belli Oldu: TruthGPT

Elon Musk'ın kendi yapay zekâ şirketi için planları netleşmeye başlıyor. Twitter CEO'su, OpenAI ve Google'a meydan okuyabilecek bir şirket için "üçüncü bir seçenek yaratmak" istediğini söyledi.

Fox News'e verdiği bir röportajda Musk, girişimine "TruthGPT" adını vermeyi düşündüğünü ve amacının "evrenin doğasını anlamaya çalışan maksimum doğruyu arayan" ve "zarardan çok fayda sağlayan" bir yapay zekâ yaratmak olacağını söyledi.

Musk, "geç başladığı" için rakiplerine göre önemli bir dezavantajla başlayacağını kabul etti ve çoğu zaman olduğu gibi planlarının gerçekte ne kadar ciddi ya da ne kadar ilerlemiş olduğu belirsiz ancak kısa süre önce X.AI Corp. adlı bir işletme için evrak dosyalayan Musk'ın yapay zekâ hedefleri hakkındaki spekülasyonlar artıyor.

Ayrıca binlerce GPU satın aldığı ve bilinmeyen bir Twitter yapay zekâ projesi için DeepMind'dan araştırmacıları işe aldığı bildirildi. Bu iki girişimin birbiriyle bağlantılı olup olmadığı belli değil. Musk'ın çalışanlarını şirketleri arasında taşıdığı biliniyor.

TruthGPT Tam Olarak Neyi Hedefleyecek?

Musk, motivasyonunun yapay zekânın yönü ve insanlık için oluşturabileceği tehditle ilgili endişelerden kaynaklandığını söyledi. Özellikle de 2015 yılında kurulmasına yardımcı olduğu OpenAI'nin ilk destekçilerinden biriydi ancak Musk, Sam Altman ile organizasyonu kimin yöneteceği konusunda yaşadığı bildirilen anlaşmazlıktan sonra organizasyondan uzaklaştı. Daha yakın zamanda ise OpenAI'yi kâr amacı güden bir şirkete dönüştüğü ve Microsoft ile çalıştığı için eleştirdi.

Musk'ın yapay zekâ planlarının Twitter'ı nasıl etkileyeceği belirsiz olsa da hizmet için yaklaşan bir özelliğin sinyalini verdi. Twitter'ın, kullanıcıların doğrudan mesajlarını isteğe bağlı olarak şifrelemelerine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalıştığını ve bu özelliğin "en geç önümüzdeki ay çıkacağını umduğunu" söyledi.

Şifreli doğrudan mesajlaşma yıllardır konuşuluyordu ve şifreli mesajlaşma uygulamalarının savunucusu olduğu bilinen Musk daha önce Twitter'ın Signal tarzı şifreleme sunması gerektiğini söylemişti.