Elon Musk Tüm Dünya'ya Ucuz İnternet Dağıtacak

Bu Elon Musk filmin sonunda kötü olduğu anlaşılan karakterlerden çıkmayacaksa kendisini biraz öveceğim. Gezegeni korumaya yönelik hareketlerinden çok, 21 Şubat Çarşamba günü (yani yarın) fırlatılacak roketi övmek istiyorum. Yok yahu öyle uzaya merakımdan dolayı değil, internet severliğimden.

Şöyle açıklayayım, yarın fırlatılacak Falcon 9 roketi, İspanya Savunma Bakanlığı tarafından fırlatılması istenen Paz uydusunu taşıyor. Biliyorsunuz Musk bizim de ülkemize gelmiş, bizim uyduları fırlatmak için Cumhurbaşkanıyla görüşmüştü. Yalnız bu Falcon 9'un sadece Paz uydusunu taşımadığı açıklandı. SpaceX, rokete 2 farklı uydu daha yerleştirdi. Bunlar geçtiğimiz günlerde fırlatılan deneme roketinin asıl tasarlanma amacı olan Starlink projesinin Microsat-2a ve Microsoft-2b isimli uyduları. Peki bu uydular ne işe yarayacak dersin?

Starlink Projesi Nedir?

Kısaca özetlemek gerekirse, uzaya yerleştirilen uydular yardımıyla Dünya'ya intenet sağlamayı amaçlayan Starlink Projesi, Elon Musk ve SpaceX ekibi tarafından oluşturuldu. Az çok tanıyorsunuzdur, Musk gösterişten hoşlanan biri. Deneme roketinin içine şahsi Tesla'sını koyup, arabayı uzayda bir yörüngeye yerleştirerek, geri dönebilen uzay araçlarının tanıtımını bir güzel yaptı sağolsun. Geri dönebilen uzay araçlarının kanıtlanması da cepte kalan milyonlardan daha çok uzaya yapılacak seyahatlerin çok daha sık olabileceğini göstermiş oldu. Zaten Musk da arayı uzun tutumadı ve yarın Falcon 9'u tekrar uzaya gönderiyor.

Microsat-2a ve Microsat-2b uyduları, önümüzdeki 10 sene içerisinde kurulacak olan genişbant internet yayan uydu filosuna hizmet etmek için tasarlandı. Yani Elon Musk gözünü tüm Dünya'ya daha ucuz internet sağlamaya dikti diyebiliriz. Space X, uydu üzerinden internet sağlayan ilk şirket değil. Zuckerberg'in de buna benzer projeleri olmuştu. Ancak internet sektörünü elinde tutan şirketlerin itirazı sonucu Facebook'un kurucusu saf dışı kalmıştı. Ne yalan söyleyeyim Mark daha çok sınıfın inek ama korkak çocuğuyken, Elon hiç çalışmayan her tenefüste top koşturan ama sınavlardan yüksek alan çocuk tipini çağrıştırıyor bana. O yüzden söz konusu bir şeyleri değiştirmekse Musk'a daha çok güveniyorum.

Neyse kimin yaptığı çok da mühim değil, artık birileri bu interneti ücretsiz ve hızlı hale getirsin de biz kendisine duacı olalım.