Elon Musk Türk Takipçisinin Gazıyla Facebook Hesaplarını Sildi

Facebook’un kullanıcı verilerine önem vermediği gerekçesiyle başlatılan Facebook’u silin kampanyasına destek vererek, kurucusu olduğu şirketlerin Facebook hesaplarını kapatan Elon Musk’ı gaza getiren kişinin Türk olduğu ortaya çıktı.

WhatsApp’ın kurucu ortaklarından bir tanesi olan Brian Acton, Facebook’u silin kampanyasına destek vermek amacıyla Twitter hesabı üzerinden “It is time #deleteFacebook” yani “Şimdi Facebook’u silme zamanı” şeklinde bir gönderi paylaşmıştı. Bu gönderinin altına yorum yazan Elon Musk ise “Facebook ne?” diye sormuştu.

Uzun süredir Mark Zuckerberg ile yapay zeka konusunda tartışmaya giren ve Facebook’tan çok haz etmeyen Elon Musk, bu şekilde kampanyaya destek olurken, Türk kullanıcılardan bir tanesi Elon Musk’ın cevabının altına vurucu bir cümle yazdı. Serdar isimli Twitter kullanıcısı “Delete SpaceX page on Facebook if you're the man?”, “Adamsan SpaceX’in Facebook sayfasını silersin” şeklinde mesaj attı. Serdar’ın mesajının beğenilmesi üzerine BuzzFeed’in editörlerinden bir tanesi de olaya dahil oldu.

Bu mesajın üzerine SpaceX’in Facebook sayfası olduğunu dahi bilmediğini söyleyen Elon Musk, ansızın sahibi olduğu şirketlerin Facebook hesaplarını sildi. Bunun üzerine oldukça gaza gelen Serdar, başarısını CV’sine ekleyeceğine söyleyen bir tweet atmaktan geri durmadı.

Bir tweetimle Elon Musk'a SpaceX sayfasını sildirip Facebook'un hisselerini düşürdüm bunu özgeçmişime eklemem lazım. — ㅤ (@serdarsprofile) 23 Mart 2018

Cambridge Analytica ve Sosyal Medya Verileri başlığıyla yazdığımız yazıda detaylı şekilde anlattığımız veri skandalından sonra Facebook’a tavır alan Elon Musk, şirketlerinin hesaplarını sadece beş dakika sonra sildi ve ne kadar ciddi olduğunu tekrar göstermiş oldu.