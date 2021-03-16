Elon Musk'ın Bu Tweet'i 560.000 Dolara Mal Oldu

Elon Musk tweet'i ile Bitcoin dolandırıcılığı yaptılar. Almanya'daki bir adam, kendisine 560.000 dolara mal olan sahte Elon Musk'ın kripto dolandırıcılık ağına düştüğünü söyledi. Sahte Elon Musk, talihsiz adamı nasıl kandırdı?

BBC'nin bildirdiğine göre Almanya'da bir adam, Elon Musk kılığına giren dolandırıcının ağına düşerek 560.000 dolar değerinde Bitcoin kaybettiğini söyledi.

Gerçek adını vermeyen Köln'lü talihsiz, Musk'ın parasını ikiye katlayacağına dair yanlış bir inançla servetini paylaştığını anlattı. BBC, sözde hediye dağıtan kişinin alabileceği tek ve en büyük miktarlardan birini çaldığını söyledi.

Elon Musk tweet'i ile Bitcoin dolandırıcılığı yaptılar

Musk geçtiğimiz 21 Şubat'ta Twitter hesabı üzerinden Dogecoin kripto para birimine atıfta bulunarak, "Dojo 4 Doge" şeklinde bir tweet paylaştı. Milyarder isim, kripto para birimlerine olan hevesini tweet atarak sık sık gösteriyor.

Dolandırıcılar ise Musk'ın gerçek tweetlerine verilen yanıtları, kendisini taklit etmek için tasarlanmış hesaplardan gelen gönderilerle doldurarak yararlanmaya çalışıyor. BBC'ye konuşan şansız adam, bu sahte tweet'lerden birine tıkladığını söyledi.

Dojo 4 Doge — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2021

Almanya'da yaşayan adam, sahte "Dojo 4 Doge" tweet'iyle açılan bağlantının profesyonel görünümlü bir sayfayı açtığını dile getirdi. Açılan bu sayfada Musk'ın, farklı insanlardan Bitcoin topladığı ve karşılığında iki kat daha fazla para gönderdiği bir teklifi açıkladığını ifade etti.

Web sitesi, 0,1 Bitcoin ile 20 Bitcoin arasındaki miktarları ikiye katlamayı teklif ediyordu. 16 Mart 2021 itibarıyla bu miktardaki Bitcoin'in değeri 5,600 ila 1,1 milyon dolar arasında.

Sitenin verdiği teklifi hiç beklemeden kabul ettiğini ve 10 Bitcoin tutarının tamamını gönderdiğini ifade eden adam, dolandırıldığı tarih itibarıyla 560.000 dolarını kaybetmiş oldu. Talihsiz Bitcoin sahibi, zamanlayıcı geri saydığında hatasını fark ettiğini ve paranın gelmediğini söyledi.

BBC'ye verdiği demeçte, "Karıma söylemek için yukarı çıktım ve yatağın kenarına oturdum. Onu uyandırdım ve ona büyük bir hata yaptığımı, gerçekten büyük bir hata yaptığımı söyledim" dedi.

Tabii ki sayfanın Musk ile hiçbir ilgisi yoktu. BBC, dolandırıcılığı hangi web sitesinin yürüttüğünü belirtmedi, ancak Elon Musk'ın tweet'lerinin yorumlarına bakılırsa binlerce dolandırıcıyı rahatça görmek mümkün.

Temmuz 2020'de bilgisayar korsanları; Musk, Barack Obama, Bill Gates, Jeff Bezos, Apple ve Kim Kardashian gibi kişilerin Twitter hesaplarını ele geçirerek benzer Bitcoin dolandırıcılıkları ile insanları kandırmıştı.