Elon Musk, Twitter'ı Açık Kaynak Kodlu Hale Getirmeye Başlıyor

Elon Musk, Twitter'ın kodunu açık kaynak hâline getirme sözünü yerine getirmeye yakın görünüyor. Şimdilik en azından yalnızca bir özelliğini olsa da bu önemli bir gelişme.

Twitter CEO'su sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, şirketin 31 Mart'ta tweet'leri tavsiye etmek için kullanılan kodu açık kaynaklı hâle getireceğini duyurdu. Musk, bunun nasıl işleyeceği ve kodun nasıl sağlanacağı hakkında başka bir ayrıntı vermedi.

Musk bir süredir Twitter'ın kodunu açık kaynak hâline getirme sözü veriyordu, bu nedenle şirket bu sözünü yerine getirirse etkisinin ne olacağını görmek ilginç olacak. Twitter'ın potansiyel olarak kodunu açması, şirketin Tweetbot ve Twitterrific gibi üçüncü parti uygulamaları etkin bir şekilde yasaklamasından birkaç ay sonra gerçekleşiyor.

Twitter will open source all code used to recommend tweets on March 31st