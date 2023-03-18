Elon Musk, Twitter'ı Açık Kaynak Kodlu Hale Getirmeye Başlıyor
Twitter'ın tweet öneri sisteminin kodu Elon Musk'ın açıklamasına göre açık kaynak olarak paylaşılacak. İşte detaylar!
Elon Musk, Twitter'ın kodunu açık kaynak hâline getirme sözünü yerine getirmeye yakın görünüyor. Şimdilik en azından yalnızca bir özelliğini olsa da bu önemli bir gelişme.
Twitter CEO'su sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, şirketin 31 Mart'ta tweet'leri tavsiye etmek için kullanılan kodu açık kaynaklı hâle getireceğini duyurdu. Musk, bunun nasıl işleyeceği ve kodun nasıl sağlanacağı hakkında başka bir ayrıntı vermedi.
Tweet Önerilerinin Kodu Açık Kaynak Olarak Paylaşılacak
Musk bir süredir Twitter'ın kodunu açık kaynak hâline getirme sözü veriyordu, bu nedenle şirket bu sözünü yerine getirirse etkisinin ne olacağını görmek ilginç olacak. Twitter'ın potansiyel olarak kodunu açması, şirketin Tweetbot ve Twitterrific gibi üçüncü parti uygulamaları etkin bir şekilde yasaklamasından birkaç ay sonra gerçekleşiyor.
Twitter will open source all code used to recommend tweets on March 31st— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023
Şirket son olarak geçtiğimiz gün tweet'inizin kaç hesap tarafından yer imlerine eklendiğini gösteren ölçümleri kullanıma sunduğunu açıklamıştı. Gerek tweet ve hesap verilerinin şeffaflığı gerek platformun açık kaynak kodlu hâle gelmeye başlaması Elon Musk'ın planlarını birer birer uyguladığının bir göstergesi.
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Tweet'lerinizi Kaç Kişinin Yer İşaretlerine Eklediğini Görmek Artık Mümkün!
Twitter'daki yeni yönetimin sevdiği şeylerden biri de metrikler ve bugünden itibaren bir özelliğin daha görünürlüğünü genişletiyorlar.
Meta'dan Twitter'a Rakip Sosyal Medya Platformu Geliyor!
MoneyControl ve Platformer'a göre Meta gelecekte Mastodon gibi bir Twitter alternatifi sunabilir. Sosyal ağ devinin, kullanıcıların metin tabanlı güncellemeler yayınlamasına izin verecek P92 kod adlı bir uygulama geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu ve Mastodon'un ActivityPub adlı sosyal ağ protokolünü destekleyeceği bildiriliyor.
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