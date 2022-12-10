Elon Musk Twitter'ın Bir Numaralı İçerik Üreticisi Olmaya Hazırlanıyor

2022'yi yavaş yavaş geride bırakırken teknoloji dünyasının en tartışılan gelişmelerinden birinin Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması olduğunu artık söyleyebiliriz. Twitter'ı satın aldığı günden beri kişisel hesabını çok daha aktif kullanmaya başlayan ünlü milyarderin takipçi sayısı giderek artıyor.

Halihazırda 120 milyon takipçiye sahip olan Elon Musk, bu hızla takipçi kazanmaya devam ederse Twitter'da en çok takipçiye sahip olan eski ABD Başkanı Barack Obama'yı yakın zamanda geride bırakacak. Peki, Elon Musk en büyük içerik üreticisi olarak Twitter'ı anlıyor mu?

Elon Musk Günde 260 Bin Takipçi Kazanıyor

Geride bıraktığımız 12 ay içerisinde takipçi sayısını 50 milyon civarında artıran Elon Musk, günde yaklaşık olarak 260 bin takipçi kazanıyor. Öte yandan Twitter'ı satın aldığı günden itibaren Elon Musk'ın kişisel hesabını %84 civarında daha aktif kullandığı gözlenebiliyor.

Bu durum, Elon Musk'ın Twitter'ın en büyük içerik üreticilerinden biri olduğunun farkında olduğunu gösteriyor. Ancak Elon Musk devasa takipçi sayısı sebebiyle ortalama bir Twitter kullanıcısının nasıl bir deneyime sahip olduğunu anlamıyor olabilir.

Elon Musk Kendi Sosyal Medyasını Bilmiyor!

Twitter'dan ayrılan eski bir yöneticinin yaptığı açıklamalara göre Elon Musk, sosyal medyada dolaşırken hiçbir reklama maruz kalmıyor. Yöneticinin iddiasına göre Twitter'daki en fazla takipçiye sahip 1000 hesap, reklamlardan muaf tutuluyor.

Hal böyleyken hiçbir reklama maruz kalmayan Elon Musk'ın Twitter deneyimi de bir hayli değişiyor. Hatta Elon Musk'ın şirkete ilk girdiğinde "Reklamları tweet içerisinde gösterelim." şeklinde bir fikir sunduğu iddia ediliyor. Düzenli Twitter kullanıcılarının hemen hatırlayacağı üzere zaten Twitter'da yıllardır reklamlar tweet içerisine gömülüyor.

Elon Musk her sosyal medya hesabına giriş yaptığında gelen binlerce bildirimle mutlu oluyor. Ancak ortalama bir kullanıcının deneyimi bu şekilde değil. TikTok, Instagram ve Facebook gibi rakiplerine kıyasla çok daha küçük bir kitleye sahip olan Twitter'ı kullanan ortalama bir kullanıcı, çok daha az etkileşim alıyor.

Öte yandan Twitter'ın hala kullanıcı bazında ortalama ekran süresi bir hayli az. Shorts ve Reels akımına katılmayan Twitter'da kullanıcılar uzun süreler geçirmek yerine sık ve kısa süreler geçirmeyi tercih ediyor. Bu durum reklam gelirlerini de önemli ölçüde etkiliyor.

Yaşanan son gelişmelerin Twitter'ı nasıl bir yola götüreceği muamma. Ancak eğer aldığı üründen gelir elde etmek istiyorsa Elon Musk'ın farklı yöntemlere başvurması gerek.