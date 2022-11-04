Elon Musk, Twitter Çalışanlarını İşten Çıkarmaya Başladı

The Verge tarafından bildirilen bir dâhili nota göre Twitter, 4 Kasım Cuma yani bugün çalışanlarına "küresel iş gücünü azaltacağını" bildirdi ve bu kapsamda işten çıkarmalar başladı.

Karardaki onay, Elon Musk'ın Twitter'ın yeni sahibi olmasından ve şirketin çalışma şeklini ve ürün yol haritasını hızla değiştirmeye başlamasından bir hafta sonra geldi. O zamandan beri Twitter'da beklenen işten çıkarmalar hakkında pek çok söylenti gündemde yer ediniyordu.

Çalışanlar, Twitter ofislerine çalışanların rozet erişiminin "geçici olarak" kapatılacağını da belirten dâhili bir nota göre 4 Kasım yani bugünün sonuna dek işten çıkarılıp çıkarılmadıklarını öğrenecekleri bir e-posta alacaklar.

Elon Musk, Çalışanlara Özel Bir Not Gönderdi

The Verge'in bildirdiği nota göre notta "Etkilenmiş olsanız da olmasanız da bunu yaşıyor olmanızın inanılmaz derecede zor bir deneyim olduğunu kabul ediyoruz. Gizli şirket bilgilerini sosyal medyada, basında veya başka bir yerde tartışmanızı yasaklayan Twitter politikalarına bağlı kalmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer veriliyor.

Not, kaç çalışanın işini kaybedeceğini detaylandırmıyorken, Musk'ın Twitter'ın yaklaşık 7.500 kişilik iş gücünün yarısını işten çıkarması bekleniyor.

Çalışanlar işten çıkarmaların başlayacağını onaylayan notu aldıktan sonra birçoğu Twitter hesaplarının iş e-posta adreslerinden bağlantısını kesmeye başladı. Bu, iki faktörlü kimlik doğrulama için şirket tarafından zorunlu kılınan bir politikaydı ve işten çıkartılacak olan çalışanların bu doğrulamayı artık kullanması gerekmiyor.