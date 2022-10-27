Elon Musk, Twitter Çalışanlarını Kovmayacağını Açıkladı

Bloomberg'in haberine göre Elon Musk, Çarşamba günü Twitter çalışanlarına şirketi devraldığında personelin %75'ini işten çıkarmayı planlamadığını söyledi.

Bu, Musk'ın geçen hafta söylediğine bakılırsa kararını değiştirdiği anlamına geliyor. Ünlü yönetici, Çarşamba günü Twitter'ın San Francisco ofisinde çalışanlara hitap ettiği, daha önce bildirdiği beyanı yalanlamış oluyor.

Musk, Cuma günü kapanması beklenen 44 milyar dolarlık bir anlaşma olan Twitter'ı devraldığında, personelleri işten çıkarmaktan bahsetmişti. Bununla birlikte, Twitter personelinin %75'ini veya yaklaşık 5.600 çalışanını dârhal kaybetmek, muhtemelen sosyal medya şirketini çalışamaz hâle getirecekti.

Beklenen İmza Cuma Günü Gerçekleşecek

Rapora göre, Twitter çalışanları devralmanın bir parçası olarak beklenen personel kesintileri konusunda ise hâlâ endişeli.

Twitter bir süre önce hem suçlamaları reddetmiş hem de satış anlaşması için Musk'ı mahkemeye vermişti. Son gelişmeler önümüzdeki Cuma bu anlaşmanın sonuçlanacağını gösteriyor.

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