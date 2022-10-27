Elon Musk, Twitter Çalışanlarını Kovmayacağını Açıkladı
Elon Musk'ın Cuma günü Twitter anlaşmasını imzalayacağını açıklamasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar!
Bloomberg'in haberine göre Elon Musk, Çarşamba günü Twitter çalışanlarına şirketi devraldığında personelin %75'ini işten çıkarmayı planlamadığını söyledi.
Bu, Musk'ın geçen hafta söylediğine bakılırsa kararını değiştirdiği anlamına geliyor. Ünlü yönetici, Çarşamba günü Twitter'ın San Francisco ofisinde çalışanlara hitap ettiği, daha önce bildirdiği beyanı yalanlamış oluyor.
Twitter'daki Çalışanların Büyük Kısmı İşten Çıkarılabilir!
Ortaya atılan bir iddiaya göre Twitter, işten çıkarma konusunda oldukça önemli bir kararın altına imza atabilir.
Musk, Cuma günü kapanması beklenen 44 milyar dolarlık bir anlaşma olan Twitter'ı devraldığında, personelleri işten çıkarmaktan bahsetmişti. Bununla birlikte, Twitter personelinin %75'ini veya yaklaşık 5.600 çalışanını dârhal kaybetmek, muhtemelen sosyal medya şirketini çalışamaz hâle getirecekti.
Beklenen İmza Cuma Günü Gerçekleşecek
Rapora göre, Twitter çalışanları devralmanın bir parçası olarak beklenen personel kesintileri konusunda ise hâlâ endişeli.
Twitter bir süre önce hem suçlamaları reddetmiş hem de satış anlaşması için Musk'ı mahkemeye vermişti. Son gelişmeler önümüzdeki Cuma bu anlaşmanın sonuçlanacağını gösteriyor.
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Elon Musk, Cuma Günü Twitter'ı Almak İçin Anlaşma İmzalayabilir
Elon Musk satın alma işlemi için kendisine finansman olan banka yetkilileri ile video konferans gerçekleştirdi. Bloombeg haber ajansı, satın alma işlemi için 13 milyar dolarlık finansman sağlayan bankaların kredi anlaşmalarında son aşamaya geldiğini bildirdi.
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