Elon Musk, Twitter'ın Eski Yöneticisi Sayesinde Verilere Erişebilecek

Elon Musk'ın avukatları bu hafta Delaware Mahkemesi'nde Twitter'a karşı kısmi bir galibiyet elde etti. Her iki tarafın da veri paylaşımı için anlaştığı 41 kişiye ek olarak 22 Twitter çalışanından veya "vasilerden" bilgi talep eden bir önerge sundu. Yargıç Kathaleen McCormick pazartesi öğleden sonra Twitter'ın listedeki kişilerden sadece birinden "belge toplaması, gözden geçirmesi ve üretmesi" gerektiğine karar vererek konuyla ilgili kararını verdi. O da Twitter'ın eski tüketici ürünleri başkanı Kayvon Beykpour.

Twitter'ın 44 milyar dolarlık anlaşmasını bozmaya çalıştığı ve Musk'ın Tesla'daki milyarlarca dolarlık hissesini sattığı gerekçesiyle Musk'a açtığı davanın 17 Ekim'deki duruşma tarihi yaklaşırken, avukatları Twitter'ın dolandırıcılık yaptığı yönündeki argümanlarını destekleyecek bir şeyler bulmaya çalışırken, Twitter'ın hukuk ekibi davayı kendi taraflarına çekmek için mahkeme celbi yayınlıyor.

Insider'ın anonim kaynak kullanımına dayanan haberine göre Musk'ın avukatları, orta düzey yöneticilerden daha düşük düzey çalışanlara kadar Twitter çalışanlarından gelen bilgileri takip ediyordu. Musk'ın hukuk ekibinin, Twitter'ın kullanıcı verileri ve bunları toplamak ve analiz etmek için kullanılan yöntemlerle ilgili bilgileri takip etmeye zorlamak için başka bir önerge sunduğunu belirtti.

Elon Musk, Twitter'dan Bot Hesap Verilerini Temin Edecek

Uzun bir karşı davada açıklandığı gibi, şirketin Musk'ın ölçtüğü hesapların %5'inden daha azını spam botların oluşturduğu iddiasına itiraz ettiği için, şirketin Musk'ın kaç günlük aktif kullanıcının gerçekte bot olduğuna dair verileri doğrulama girişimlerinin önüne duvar koyduğunu savunuyorlar.

Beykpour, Twitter'ın yaklaşan planları hakkında konuşmak için geçen yıl Decoder podcast'ine çıktığında kendisinin "Twitter'ın insanların kendilerini ifade etmeleri için gerçekte hangi araçları oluşturduğuna karar vermekten sorumlu." olarak tanımlıyordu. Bu araçlar arasında Süper Takipler, Canlı Ses Odaları ve Revue bültenleri gibi şeyler vardı.

Ancak şimdi Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal'ın Beykpour'u ve gelir tarafındaki ilgili lider Bruce Falck'ı 12 Mayıs'ta tek bir hamleyle kovmasının ardından Beykpour yalnızca eski bir yönetici konumunda. Beykpour ayrılışını "Parag ekibi farklı bir yöne götürmek istediğini bana bildirdikten sonra gitmemi istedi." diyerek özetliyor.

Bloomberg'in haberine göre Musk'ın avukatı Alex Spiro, "Beykpour'un iletişimlerini gözden geçirmeyi dört gözle bekliyoruz ve tüm gerçek ortaya çıkana kadar bilgi ve tanık aramaya devam edeceğiz." dedi.