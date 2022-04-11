Elon Musk, Twitter Genel Merkezi'ni Evsizler Barınağına Dönüştürmeyi Önerdi

Elon Musk geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Twitter'ın geleceği hakkında fikirlerini paylaşmak adına şahsi Twitter hesabı üzerinden bazı önerilerde bulundu.

Kısa süre önce Twitter'ın en büyük hissedarı hâline gelen ve şirketin yeni yönetim kurulu üyesi olmaya hazırlanan Musk, önümüzdeki aylarda fikirlerinin en azından bazılarının gerçeğe dönüşmesi için baskı yapacak görünüyor. Yeni dikkate değer önerisi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından da desteklendi. Twitter'ın salgınla ilgili olarak, isterlerse çalışanlarının evden çalışmasına izin verme kararına bir gönderme olarak Twitter'ın San Francisco genel merkezini "zaten kimse gelmediği için" bir evsizler barınağına dönüştürme fikriyle ilgili Musk bir anket yaptı ve bu sıradışı fikre iki milyon katılımcının %91'i olumlu yanıt verdi.

Musk'ın önerisine yanıt veren milyarder Bezos, Amazon'un Seattle'daki merkezinde yaptığı gibi binanın en azından bir bölümünün gerçekçi bir şekilde bir sığınağa dönüştürülebileceğini atmış olduğu tweet'te belirtti.

Or do portion. Worked out great and makes it easy for employees who want to volunteer. https://t.co/r0dZWsMxWT https://t.co/NbUNl1bkJ3 — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 10, 2022

Elon Musk Twitter'ı Geliştirmenin Yollarını Arıyor

Başka bir tweet'te Musk, Twitter'da reklam olmamasını tercih edeceğini belirterek "Twitter'ın hayatta kalmak için reklam parasına bağlı olması durumunda şirketlerin politika dikte etme gücü büyük ölçüde artar." dedi ancak şirketin Twitter'ın son çeyrekte toplam 1,4 milyar dolar olan kayıp reklam gelirini nasıl karşılayacağıyla ilgili bir şey söylemedi. Musk kısa süre önceki tweetlerinden birinde de 81 milyon Twitter takipçisine daha fazla özellik sunan ayda 3 dolarlık Twitter Blue'ya kaydolan herkese otomatik olarak bir kimlik doğrulama işareti verilmesi gerektiğini önerdi ancak bu işaretin halka açık kişilere ve resmî hesaplara verilen onay işaretinden farklı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Musk geçen hafta kendisine Twitter'ın yönetim kurulunda bir koltuk teklif edildiğini öğrendiğinde "Twitter'da önemli iyileştirmeler yapmak için" ekiple birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini tweetledi ancak bu teklifin Twitter'ın geleceğine gerçek anlamda ne kadar etkisi olacağını göreceğiz.