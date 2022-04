Elon Musk, Twitter Genel Merkezi'ni Evsizler Barınağına Dönüştürmeyi Önerdi

Elon Musk geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Twitter'ın geleceği hakkında fikirlerini paylaşmak adına şahsi Twitter hesabı üzerinden bazı önerilerde bulundu.

Kısa süre önce Twitter'ın en büyük hissedarı hâline gelen ve şirketin yeni yönetim kurulu üyesi olmaya hazırlanan Musk, önümüzdeki aylarda fikirlerinin en azından bazılarının gerçeğe dönüşmesi için baskı yapacak görünüyor. Yeni dikkate değer önerisi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından da desteklendi. Twitter'ın salgınla ilgili olarak, isterlerse çalışanlarının evden çalışmasına izin verme kararına bir gönderme olarak Twitter'ın San Francisco genel merkezini "zaten kimse gelmediği için" bir evsizler barınağına dönüştürme fikriyle ilgili Musk bir anket yaptı ve bu sıradışı fikre iki milyon katılımcının %91'i olumlu yanıt verdi.

Musk'ın önerisine yanıt veren milyarder Bezos, Amazon'un Seattle'daki merkezinde yaptığı gibi binanın en azından bir bölümünün gerçekçi bir şekilde bir sığınağa dönüştürülebileceğini atmış olduğu tweet'te belirtti.

Or do portion. Worked out great and makes it easy for employees who want to volunteer. https://t.co/r0dZWsMxWT https://t.co/NbUNl1bkJ3