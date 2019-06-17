Elon Musk, Twitter Hesabını Sildiğini Açıkladı

Tesla’nın kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, Twitter hesabını kapattığını açıkladı. Elon Musk'ın Twitter hesabını silmesinin nedeninin gelen yoğun tepkiler olduğu söyleniyor.

Elon Musk Twitter Hesabını Neden Sildi?

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, rol oyunu Nier:Automata'dan bir karakterin yer aldığı bir çizimi paylaşıp, söz konusu çizimi yapan Meli Melo isimli sanatçının ismini vermemesinin ardından çeşitli eleştiriler almıştı. Twitter kullanıcılarına konuyla ilgili verdiği cevabında Musk sanatçıların isimlerinin verilmesinin amaca zarar verdiğini söylemişti.

Just deleted my Twitter account — Daddy DotCom (@elonmusk) 17 Haziran 2019

Elon Musk, resmi Twitter hesabından attığı tweete "Sadece Twitter hesabımı sildim." dedi. Musk'ın Twitter'da şu anda 27 milyondan fazla takipçisi bulunmakta. Elon Musk'ın resmi Twitter hesabının adı "Daddy DotCom" olarak değiştirildi. Hesap şu an aktif ve silinmedi. Elon Musk'ın neden böyle bir şey yaptığı büyük merak konusu. Musk'ın gelecekte Twitter hesabını kulllanıp kullanmayacağı gizliliğini koruyor. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

Sizler Elon Musk'ın Twitter hesabımı sildim açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk Twitter'a geri döner mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!