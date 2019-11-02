Elon Musk Twitter'ı Bırakıyor! İşte Nedeni

Sosyal medyanın gözde milyonerlerinden olan ve açıklamalarıyla şaşırtan Elon Musk, ikinci defa Twitter'dan ayrılacağını duyurdu. Bundan sonra yalnızca Reddit kullanacağını söyleyen Musk, Twitter'ı neden bırakıyor?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yeniden sosyal medya krizi yaşıyor gibi görünüyor. Genellikle Twitter'dan memnun olan Tesla ve SpaceX kurucusu, geçtiğimiz gün paylaştığı tweet'te "Twitter'ın iyiliği hakkında emin değilim" ifadelerini kullandı ve ardından çevrimdışı kalacağını açıkladı.

Going offline — Elon Musk (@elonmusk) 1 Kasım 2019

Ancak bu durum Musk'ın Twitter ile ilgili karışık duygularını ilk kez ifade etmesi değil. Daha önce Haziran ayında Twitter hesabını sildiğini söylemişti fakat hesabı kullanmaya devam etti. Yine de Musk'ın Tesla ile ilgili yazdığı bazı tweet'ler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundaki değerinin düşmesine sebep oluyordu.

Reddit still seems good — Elon Musk (@elonmusk) 1 Kasım 2019

Musk daha önce Ekim ayında da çevrimdışı olmuştu ve bunun sadece birkaç gün geçerli olacağını belirtmişti. CEO aldığı yeni kararda ise zaman çizelgesi sunmadı. Ancak “Reddit hala iyi görünüyor” şeklinde yazan Musk, sosyal medya topluluğuna olan sevgisini dile getirdi.