Mavi Tik'ten Joe Biden Atışmasına: İşte Elon Musk'ın Twitter'daki İlk Haftasının Özeti!

Son yılların belki de en sansasyonel teknoloji olaylarından biri dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması oldu. İlk başta Elon Musk'ın anlaşmadan caymasıyla mahkemelere taşınan olay, ekim ayının sonlarına doğru nihayet sonuca varmıştı. Ancak garip olaylar silsilesi satın alımın tamamlanmasıyla bitmedi.

Ünlü milyarder, mizahi kişiliğini yine konuşturarak Twitter'ı satın aldıktan sonraki ilk haftasında birçok garip karara imza attı. İşte Elon Musk'ın Twitter'ın sahibi olduktan sonraki ilk hafta yaptığı tüm garip hareketler!

Twitter Binasına Lavaboyla Girmek?

Satın alımın gerçekleşeceği haberleri ekim ayının ortalarında yükselişe geçmişti. Resmi olarak henüz Twitter'ın başına geçmeyen Elon Musk'ın geçtiğimiz hafta çarşamba günü yaptığı bir hareket ise sosyal medyaya damga vurdu.

Twitter'ın ana binasına elinde bir lavabo ile giren ve bunu hesabında paylaşan Elon Musk, herkesi bu hareketiyle şaşırttı. Videoyu "Let that sink in!" yorumuyla paylaşan milyarder, BBC'ye göre iş jargonunda "Şirkette radikal bir eylemde bulunmak" anlamına gelen "kitchen sinking" kalıbına gönderme yaptı. Zira "sink" kelimesi, İngilizce'de lavabo anlamına geliyor.

İlk Gününde CEO'yu Kovdu!

Perşembe günü nihayet Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması resmileşti. Evrakların imzalanmasının ardından ünlü milyarderin ilk işi Twitter'ın halihazırdaki CEO'su Parag Agrawal'ı kovmak oldu.

Satın alım sırasında Elon Musk'a zorluk çıkardığı düşünülen CEO Parag'ın Twitter macerası da böylece son bulmuş oldu.

Mavi Tik Almak İsteyen 8 Dolar Versin!

Twitter'daki altıncı gününde sosyal medyanın sahip olduğu mavi tik özelliğinin paralı olacağını ve aylık 20 dolardan satışa sunulacağını açıkladı. Kısa sürede başta mavi tik sahibi ünlüler olmak üzere Twitter camiasının tepkisini toplayan Elon Musk, ünlü yazar Stephen King ile atışmaya girdi.

Stephen King'in eleştriler bakış açısına karşı "20 dolar yerine 8 dolar olsa olur mu?" cevabını veren Elon Musk, mavi tik uygulamasında kararlı olduğunu ortaya koydu.

Binlerce Twitter Çalışanını İşten Çıkardı!

Elon Musk'ın Twitter'daki dokuzuncu gününde aldığı karar, şirket içi büyük bir huzursuzluk başlattı. Firmanın her geçen gün 6 milyon dolar kaybettiğini açıklayan ünlü milyarder, küçülmeye gitme kararı aldı.

Küçülme kararının ardından Musk'ın ilk hedefi Twitter çalışanları oldu. Geçtiğimiz hafta binlerce Twitter çalışanı, işten çıkarıldıklarına dair bir e-posta aldı.

ABD Başkanı Joe Biden'dan Ağır Sözler!

Twitter'ın ifade özgürlüğü içeren bir platform olduğunu savunan Elon Musk, ABD Hükümeti tarafından yapılan bazı yardım propagandalarının gerçeği yansıtmadığına dair paylaşımlar yapmıştı.

Twitter'ın herkes için doğruların yayınlandığı bir platform olacağını söyleyen Elon Musk, kısa sürede ABD Hükümeti'nden tepki çekti. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla ilgili bir bağış toplantısında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Ve şimdi hepimiz endişeleniyoruz: Elon Musk dışarı çıkıyor ve tüm dünyaya yalanlar saçan bir kıyafet satın alıyor... Amerika'da artık editör yok. Editör yok. Nasıl olur? Çocukların bu tehlikeyi anlayabilmesini mi bekliyoruz?" dedi.

Elon Musk'ın Twitter macerası hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.