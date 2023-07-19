Elon Musk Açıkladı: Twitter’da Artık Kitap Yayımlanabilecek!

Sosyal medya uygulamaları içerisinde son dönemde aldığı cezalarla gündeme gelen Twitter, yeni bir güncelleme daha yapmak üzere.

Twitter'da bir kullanıcının sorusuna verdiği yanıtta yeni özellik hakkında ipuçları veren Musk, kullanıcıların karışık medya ile çok uzun karmaşık makaleler yayınlabileceğini hatta bir kitap bile yayımlayabileceğini açıkladı.

Elon Musk Ara Vermeden Güncellemelerine Devam Ediyor

Gelen bu özellik ile birlikte artık Twitter platformunda akademik makaleler daha rahat bir şekilde kısaltmadan yayınlayanabilecek. Twitter’ın bu hamlesi gündeme gelen bazı mağduriyetlerin telafisi olarak yorumlandı.

This will allow users to post very long, complex articles with mixed media. You could publish a book if you want. — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2023

Geçtiğimiz günlerde reklam gelirinin paylaşılması ve benzeri olaylarda kullanıcı kaybeden Twitter, bu özellik ile birlikte üyelerini Threads veya Substack gibi alternatif uygulamalara geçmesini önleyecek.

Gelecek yeni özellik hakkında net bir tarih belirtmeyen Twitter, mevcut duruma bakıldığında bu özelliği yakın zamanda kullanıma sunması bekleniyor.

Sizce Elon Musk’ın bu hamlesi Twitter’ın düşüşünü engelleyebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.