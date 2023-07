Elon Musk Açıkladı: Twitter’da Artık Kitap Yayımlanabilecek!

Sosyal medya uygulamaları içerisinde son dönemde aldığı cezalarla gündeme gelen Twitter, yeni bir güncelleme daha yapmak üzere.

Twitter'da bir kullanıcının sorusuna verdiği yanıtta yeni özellik hakkında ipuçları veren Musk, kullanıcıların karışık medya ile çok uzun karmaşık makaleler yayınlabileceğini hatta bir kitap bile yayımlayabileceğini açıkladı.

Gelen bu özellik ile birlikte artık Twitter platformunda akademik makaleler daha rahat bir şekilde kısaltmadan yayınlayanabilecek. Twitter’ın bu hamlesi gündeme gelen bazı mağduriyetlerin telafisi olarak yorumlandı.

This will allow users to post very long, complex articles with mixed media. You could publish a book if you want.