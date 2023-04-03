Elon Musk Twitter'ın Logosunu Dogecoin ile Değiştirdi

Dogecoin'e karşı ilgisiyle bilinen Elon Musk, yine oldukça tartışmalı bir karara imza attı. Twitter'ın sahibi ünlü milyarder, şimdide Twitter logosunu değiştirdi.

Twitter web sitesi üzerinde sol üst tarafta yer alan klasik logo, Dogecoin logosu ile değiştirildi.

Dogecoin Fiyatları Uçtu

Daha önce de kripto para piyasasına müdahale ettiği sebebiyle eleştirilen Elon Musk'ın Dogecoin hamlesi sonrasında kripto paranın değerinde büyük artış gözlemlendi.

Şimdilik Twitter logosu değişimi yalnızca web sitesi ile sınırlı gibi görünüyor. Ancak ilerleyen günlerde mobil uygulamanın da logosu değişebilir.