Elon Musk Twitter'ın Logosunu Dogecoin ile Değiştirdi

Elon Musk, Dogecoin ile ilgili yine skandal bir karara imza attı. Bugün Twitter logosu Dogecoin ile değiştirildi.

Elon Musk Twitter'ın Logosunu Dogecoin ile Değiştirdi
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Dogecoin'e karşı ilgisiyle bilinen Elon Musk, yine oldukça tartışmalı bir karara imza attı. Twitter'ın sahibi ünlü milyarder, şimdide Twitter logosunu değiştirdi.

Twitter web sitesi üzerinde sol üst tarafta yer alan klasik logo, Dogecoin logosu ile değiştirildi.

Elon Musk Twitter'ın Logosunu Dogecoin ile Değiştirdi

Dogecoin Fiyatları Uçtu

Daha önce de kripto para piyasasına müdahale ettiği sebebiyle eleştirilen Elon Musk'ın Dogecoin hamlesi sonrasında kripto paranın değerinde büyük artış gözlemlendi.

Şimdilik Twitter logosu değişimi yalnızca web sitesi ile sınırlı gibi görünüyor. Ancak ilerleyen günlerde mobil uygulamanın da logosu değişebilir.

Elon Musk'a Dogecoin Nedeniyle 258 Milyar Dolarlık Dava Açıldı
İNTERNET

Elon Musk'a Dogecoin Nedeniyle 258 Milyar Dolarlık Dava Açıldı

Elon Musk, geçtiğimiz gün kendisini bir kripto para birimini desteklemek için bir saadet zinciri yürütmekle suçlayan bir Dogecoin yatırımcısı tarafından 258 milyar dolar karşılığında dava edildi.

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