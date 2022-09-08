Elon Musk'ın Twitter Satın Alımını İptal Etme Nedeni Ortaya Çıktı

Elon Musk, milyarder girişimci ve bankacılar arasındaki bir mahkeme duruşmasında ortaya çıkan metinlere göre "3. Dünya Savaşı'nın ihtimali nedeniyle Twitter'ı satın almanın mantıklı olmayacağı" gerekçesiyle 44 milyar dolarlık Twitter'ı devralmasını ertelemeyi önerdi.

Salı günü bir Delaware Chancery mahkemesindeki üç saatlik bir oturum sırasında, sosyal medya şirketi Musk ve Morgan Stanley bankacısı Michael Grimes arasında bir görüşme gerçekleşti çünkü milyarderin anlaşmadan geri çekilme girişimleriyle ilgili iddialar konuşuluyordu. Söylenenlere göre Musk'ın endişelendiği botlar "tümüyle bahane" idi.

Elon Musk 3. Dünya Savaşı Gerekçesiyle Twitter'ı Almaktan Vazgeçti

8 Mayıs tarihli bir rapora göre Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54.20 dolara satın almayı kabul etmesinden birkaç hafta sonra ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden iki ay sonra Tesla CEO'su şunları yazdı: "Sadece birkaç gün yavaşlayalım. Putin'in yarınki konuşması son derece önemli."

Musk ve Twitter arasındaki yasal savaş tırmanırken, her iki taraf da anlaşmaya dâhil olan düzinelerce yatırımcı, bankacı ve diğerlerinden mahkeme celbi talep ederken, pek çok taraf keşif sürecinde yeterli iş birliğinin sağlanamadığını düşünüyor.

Twitter, Musk'ın anlaşmadan çekilme girişiminin, botlarla ilgili geçerli endişelerden ziyade borsalardaki durumlar nedeniyle finansal çıkarlarını korumaktan kaynaklandığını savundu. Musk son olarak davayı gözden geçirmek ve daha fazla araştırma yapmak için 17 Ekim'de yapılması planlanan beş günlük duruşmayı birkaç hafta ertelemeyi istemişti.