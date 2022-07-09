Elon Musk Twitter'ı Satın Almaktan Vazgeçti!

Elon Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçerek oldukça şaşırtıcı bir adım attı. Çok uzun bir süredir konuşulan satın alma girişimi böylelikle iptal oldu. Peki, Musk milyarlarca dolar tutarında teklif yaptığı popüler sosyal medya hizmetini neden satın almaktan vazgeçti? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Çeşitli nedenlerden dolayı sık sık gündeme gelen Elon Musk, geçtiğimiz aylarda dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter'ı satın almaktan için bir teklifte bulunmuştu. Musk'ın teklif ettiği tutar ise hisse başına 54,20 dolar olmak üzere toplamda 44 milyar dolardı. Sosyal medya devi birkaç gün düşünmenin ardından Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifini kabul etmişti. Teklifin kabul edilmesinin ardından Musk ile Twitter arasında zaman zaman gerginlikler meydana gelmişti.

Twitter ile Musk arasında yaşanan gerginliğin nedeni ise platformda çok fazla sayıda bot hesabın yer almasıydı. Twitter, bot hesaplar yani sahte kullanıcılar ile ilgili bir anlaşmazlıktan ötürü sosyal medya hizmetini satın almaktan vazgeçmekle tehdit ettiği için 1 milyondan fazla spam hesabını askıya alındığını açıklamıştı.

İkili arasında yaşanan gerginliğin tek sebebi elbette bot hesaplar değildi. New York Times, dünyaca ünlü iş insanı Musk'ın Twitter'ın mevcut çalışanlarıyla anlaşamadığını ve hatta çalışanların kendisinden nefret edecek düzeye geldiğini ileri sürmüştü.

Elon Musk, Twitter Anlaşmasını Neden Feshetti?

Zaman zaman gündeme gelen Musk ile Twitter arasında oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Musk, Twitter anlaşmasını feshetti. Peki, Musk popüler sosyal medya platformunu satın alma sürecinde neden böyle bir adım attı?

Musk, Twitter'ın sahte ya da spam hesapların, kullanıcıların yüzde beşinden daha azını temsil ettiği iddiasına inanmadı. Musk, geçtiğimiz aylarda platformu satın almaya kararlı olduğunu söylemişti fakat Twitter'ın spam hesap verilerini incelemek istediğini belirtmişti.

Dünyaca ünlü iş insanı Musk, yaptığı bir açıklamada, Twitter'ın sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmediği ve talep ettiği işletme bilgilerinin kendisine verilmediğini ifade etti. Twitter başkanı Bret Taylor ise anlaşmayı uygulamak için yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

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