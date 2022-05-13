Elon Musk'ın Twitter'ı Satın Alması Askıya Alındı

Elon Musk, Twitter'daki spam ve sahte hesapların sayısıyla ilgili onay beklediği için anlaşmanın askıya alındığını söyledi. Tesla CEO'su Musk, Twitter çalışanlarını kötü etkilediği ve Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ı tekrar platforma getireceğini söyledikten sonra herkesin yapabileceğini düşündüğü şeyi yaptı. Twitter'ı satın alma noktasında belli ki daha düşünmesi gereken çok şey var çünkü şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu anlaşmanın askıya alındığını açıkladı.

Bugünün erken saatlerinde Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının "geçici olarak askıya alındığını" çünkü platformdaki spam ve sahte hesapların miktarının gerçekten de kullanıcıların %5'inden daha azını temsil ettiğinin onaylanmasını beklediğini tweetledi. Musk "Twitter'la olan satın alma anlaşmam, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların %5'inden daha azını temsil ettiği hesaplamasını destekleyen ayrıntılar tarafıma iletilene kadar geçici olarak askıya alındı." dedi.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Musk, Twitter'ın yılın ilk çeyreğinde tahmini sahte ve spam hesaplarını bildiren ve bunun, para kazanılabilir günlük aktif kullanıcılarının %5'i olduğunu bildiren 2 Mayıs tarihinde yazılmış Reuters makalesinin bağlantısını da tweet'ine ekledi. Reuters'e göre Twitter, ilk çeyrekte reklam sunulan toplam 229 milyon kullanıcıya sahipti.

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Satın aldığınız platformun gerçekten de buna değecek kadar çok kullanıcısı olup olmadığını araştırmak için vaktinizi ayırsanız da Musk'ın bu konuyu şimdi veya şirketi satın alma niyetini duyurduktan iki haftadan daha uzun bir süre sonra açması biraz garip görünüyor. Ayrıca Twitter bu bilgiyi saklamıyordu. Zaten 2 Mayıs'ta dosyasında tüm rakamları bildirmişti. Keza Musk, platformdaki spam hesaplardan haberdardı. Sık sık onlara karşı vaatler verdi ve 25 Nisan'da anlaşmasını açıkladığı basın açıklamasında "istenmeyen spam/sahte hesapları kaldırmayı" önceliklerinden biri yapmıştı.

Kripto para biriminin son zamanlardaki düşüşü ve Tesla'nın Twitter anlaşmasının açıklandığı günden beri hızla hisselerde dibe çakılmasından ötürü Musk'ın satın alımı askıya alması finansal açıdan şaşırtıcı değil fakat kişisel bakış açısından ironik çünkü konu Twitter'ı satın almaya geldiğinde kendisi "işin ekonomik tarafını hiçbir zaman umursamadığını" söylemişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu satın alım suya düşecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.