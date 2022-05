Elon Musk'ın Twitter'ı Satın Alması Askıya Alındı

Elon Musk, Twitter'daki spam ve sahte hesapların sayısıyla ilgili onay beklediği için anlaşmanın askıya alındığını söyledi. Tesla CEO'su Musk, Twitter çalışanlarını kötü etkilediği ve Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ı tekrar platforma getireceğini söyledikten sonra herkesin yapabileceğini düşündüğü şeyi yaptı. Twitter'ı satın alma noktasında belli ki daha düşünmesi gereken çok şey var çünkü şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu anlaşmanın askıya alındığını açıkladı.

Bugünün erken saatlerinde Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının "geçici olarak askıya alındığını" çünkü platformdaki spam ve sahte hesapların miktarının gerçekten de kullanıcıların %5'inden daha azını temsil ettiğinin onaylanmasını beklediğini tweetledi. Musk "Twitter'la olan satın alma anlaşmam, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların %5'inden daha azını temsil ettiği hesaplamasını destekleyen ayrıntılar tarafıma iletilene kadar geçici olarak askıya alındı." dedi.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn