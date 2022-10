Bu Sefer Gerçekleşiyor: Elon Musk, Twitter'ı Satın Almayı Kabul Etti

Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter satın alımı bu sefer gerçekten gerçekleşiyor gibi görünüyor. Salı günü milyarderlerin temsilcileri Twitter'a bir mektup göndererek bu çalkantılı anlaşmayı sürdürmeyi planladığını bildirdi ve işlerin yeniden rayına oturduğuna dair daha önceki haberleri doğruladı.

Musk tarafının Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan bildiriminde, "Musk tarafı olarak 25 Nisan 2022 Satın Alım Anlaşması ile öngörülen işlemin, burada belirtilen şartlar ve koşullara tabi olarak kapatılmasına devam etmeyi amaçladığımızı size bildirmek için yazıyoruz." ifadesi yer almakta.

Musk ve Twitter anlaşmayı mahkemeye taşırken, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Twitter'ın kendisini sosyal ağda var olan bot/spam hesap sayısı konusunda yanılttığını iddia etmişti. Musk, iddialarına dair kanıt sunmadan Twitter'ın kullanıcı tabanının %20'sinin "bot/spam hesaplardan" oluştuğunu belirtmişti.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.