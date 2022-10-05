Bu Sefer Gerçekleşiyor: Elon Musk, Twitter'ı Satın Almayı Kabul Etti

Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter satın alımı bu sefer gerçekten gerçekleşiyor gibi görünüyor. Salı günü milyarderlerin temsilcileri Twitter'a bir mektup göndererek bu çalkantılı anlaşmayı sürdürmeyi planladığını bildirdi ve işlerin yeniden rayına oturduğuna dair daha önceki haberleri doğruladı.

Musk tarafının Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan bildiriminde, "Musk tarafı olarak 25 Nisan 2022 Satın Alım Anlaşması ile öngörülen işlemin, burada belirtilen şartlar ve koşullara tabi olarak kapatılmasına devam etmeyi amaçladığımızı size bildirmek için yazıyoruz." ifadesi yer almakta.

Elon Musk'ın Kararını Neyin Değiştirdiği Belirsiz

Musk ve Twitter anlaşmayı mahkemeye taşırken, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Twitter'ın kendisini sosyal ağda var olan bot/spam hesap sayısı konusunda yanılttığını iddia etmişti. Musk, iddialarına dair kanıt sunmadan Twitter'ın kullanıcı tabanının %20'sinin "bot/spam hesaplardan" oluştuğunu belirtmişti.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share. — Twitter Investor Relations (@TwitterIR) October 4, 2022

Twitter uzun zamandır, reklamverenler için bir metrik olarak sağlanan kullanıcı tabanının bir alt kümesi olan "para kazanılabilir günlük aktif kullanıcılarının" %5'inden daha azının bot olduğunu savunuyor ancak Musk'ın artık bu konuda Twitter'ı baskılama niyetinde olmadığı görülüyor.

Mektup uyarınca Musk, "Delaware Şansölye Mahkemesi'nin Musk'a açılan davanın derhâl durdurulması ve duruşmanın ve diğer tüm işlemlerin ertelenmesi koşuluyla" anlaşmaya devam etmeyi amaçlıyor. Şimdilik Musk'ın kararını neyin değiştirdiği merak konusu.