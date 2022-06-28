Elon Musk Twitter Takipçi Sayısında Dönüm Noktasına Ulaştı

Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde satın alımının onaylandığı sosyal medya platformu Twitter'da artık 100 milyon takipçisi var. Bu, şu anda mikroblog hizmeti Twitter'ı kullanan kişilerin yaklaşık %43'ünün onu takip ettiği anlamına geliyor ancak Musk'ın şüphelendiği gibi bu hesapların çoğu bot ise bu yüzde önemli ölçüde farklı olabilir.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, platformun kullanıcıların kullanımına açılmasından üç yıl sonra yani 2009'da Twitter'a katıldı. Bu süre zarfında çok çeşitli konularda yaklaşık 18.500 tweet attı ve bu tweetlerden bazıları onun yetkililerle başını defalarca belaya soktu.

Twitter'da En Çok Takipçi Sayısına Sahip Hesaplar

Böylesine büyük bir takipçi sayısına sahip olmasına rağmen Musk, Twitter'da en çok takip edilen kişiler arasında hâlâ altıncı sırada yer alıyor. İşte ilk beş:

Barack Obama: 132.1 milyon

Justin Bieber: 114.1 milyon

Katy Perry: 108.8 milyon

Rihanna: 106.9 milyon

Cristiano Ronaldo: 101.3 milyon

Tuhaf bir şekilde Musk, 21 Haziran'dan bu yana Twitter'da hiçbir şey paylaşmadı ve muhtemelen son yıllarda Twitter'daki en uzun sessizliklerinden biri yaşanıyor.

Sessizliğinin, Twitter'ı 44 milyar dolar teklifle satın almak için yaptığı son teklifin geçtiğimiz günlerde Twitter yönetim kurulu tarafından onaylanması ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Tabii Twitter yönetim kurulunun anlaşmayı onaylaması hiçbir şeyi kesinleştirmiyor çünkü sosyal medya devinin Musk'a istediği bot/spam hesap verilerini ulaştırıp ulaştırmadığı hâlâ bilinmiyor.

Twitter uzun süredir sahte ve spam hesapların kullanıcı tabanının yalnızca %5'ini oluşturduğunu iddia etse de Musk, rakamın çok daha yüksek olabileceğinden korkuyor. Eğer öyleyse reklamcılar platformu terk edebilir veya daha düşük oranlar talep edebilirken, Musk büyük olasılıkla satın alma teklifinin değerini düşürmeye çalışmak zorunda hissedecek veya anlaşmadan tamamen uzaklaşacak.