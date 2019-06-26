Elon Musk Twitter Üzerinden Bardak Satışı Yapıyor!

Tesla şirketi ile elektrikli araçlara yön veren Elon Musk, SpaceX şirketi ile de uzay çalışmalarının yönlendirmeye çalışıyor. Tesla ve Spacex şirketleri bir süredir bazı mali sorunlarla karşı karşıya. Elon Musk ise bu mali problemleri daha çok kendi bildiği türden çözmeye çalışıyor. İşte haberimizin detayları.

Bilindiği üzere Falcon Heavy roketleri, SpaceX şirketinin bugüne kadar ürettiği en önemli araçlardan bir tanesi. Özellikle de çok güçlü üç farklı iticiye sahip olması şirketin uzay çalışmalarında aranan isimlerden olmasını sağlıyordu. Mars'ta koloni kurmak içinse, büyük bir mali bütçeye ihtiyaç duyuluyor.

Elon Musk Twitter üzerinden tepki topladı

SpaceX şirketinin kurucusu olarak bilinen Musk, daha önceden Twitter profil fotoğrafı olan alkolik maymunu kaldırdı. Onun yerine Mars'ta Tesla aracının üzerinde elinde kahvesi ile uzayı seyreden bir astronot, profil fotoğrafı olarak belirledi . Buraya kadar herşey normal görünüyordu.

Elon Musk’ın paylaştığı bu görselde, link vermesi ve SpaceX şirketinin mağazasına yönlendirmesi işin tuhaf tarafıydı. Bağlantıya tıkladığınız zaman 85 TL değerinde suya dayanıklı bir kupa görüyorsunuz. Musk, şu anda bu kupa bardakların satışını gerçekleştiriyor.

Twitter kullanıcılarından, paylaşılan bu fotoğrafla ilgili çok sayıda tepki geldi. Bazıları SpaceX’in kupa bardağı satmasını küçümserken bazıları da projelerinin devamı için şart olduğunu ifade etti. Kısa bir süre önce Elon Musk yine SpaceX şirketini finanse edebilmek için alev silahı dediği bir araç üretmişti.

Peki sizce de Elon Musk’ın bu hamleleri açgözlülük mü yoksa şirketin finansmanı için gerekli hamleler olarak mı değerlendirilmeli? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.