Elon Musk, Twitter'ın Yeni CEO'su Olabilir

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın almak için yaklaşık 44 milyar dolar ödemeyi kabul eden Elon Musk bir süredir bu miktarı hissedarlara ödemek için uğraş veriyor. Yatırımcılardan, bankalardan ve sermayesinden koyduğu paralarla hissedarların ödemesini yapma uğraşında olan Musk'ın satım alım tamamlandıktan sonra Twitter'ın CEO'su olmayı planladığı söyleniyor.

Satın alımla ilgili yaptığı röportaj, demeçleri ve tweet'lerinde Twitter'ın potansiyelinden bahseden Musk'ın hâlâ getireceği yenilikler ve atacağı adımlar belirsizliğini koruyor ancak yeni gelen iddia Musk'ın CEO görevini alacağı yönünde. CNBC'nin haberine göre Musk, mevcut CEO Parag Agrawal'ı görevden alıp yönetimi bizzat kendi üstlenecek. Reuters de bu konuyla ilgili geçtiğimiz ay Agrawal'ın görevden alınacağını belirtmişti.

Parag Agrawal, Twitter'ın Geleceğinin Belirsizliğinden Yakınıyor

Agrawal bildiğiniz üzere satın alımdan sonra Twitter'ın geleceğinin belirsizliğinden yakınıyordu. Musk'ın bu kararının arkasında yatan nedenin ne olduğu belirsiz ancak aynı anda SpaceX ve Tesla'nın yönetim koltuğunda olmasından ötürü bu satın alımdan sonra Twitter'ın yönetiminde kendisinin bulunmayacağı tahmin ediliyordu.

CNBC'nin haberinde ayrıca Musk'ın mevcut yatırımcılarla toplantısında Twitter'ın kâr durumunun olağandışı derecede düşük olmasından ötürü çalışanlardan memnun olmadığını belirttiğine değiniliyor. Bu da Musk'ın mevcut CEO Parag Agrawal'ı görevden almasının düşünceleri doğrultusunda mantıklı bir karar olduğunu gösteriyor.

Musk her an fikir değiştirebilen biri olmasından ötürü bu iddialar da yalnızca iddia olarak kalabilir ancak asıl önemli olan nokta platformun geleceğinde neler olacağı. Gelecekte Musk'ın yönetiminde olduğu bir Twitter'da bizleri neler bekliyor?