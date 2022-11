Elon Musk, Twitter'ın Yeni Doğrulanmış Profil Sistemini Tanıttı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk yaptığı işlerden biri doğrulanmış hesapları ayırt etmek için yıllardır sosyal medyada kullanılan mavi tik özelliğini paralı hale getirmek oldu. Kısa sürede büyük tepki alan ve dolandırıcılık hikayelerine sebep olan bu olaydan Twitter ekibi geri adım attı. Ancak bu geri adım, sistemi değiştirerek gerçekleşti.

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sosyal medyanın yeni "doğrulanmış hesap" sistemi hakkında bilgiler verdi. Buna göre parayla mavi tik alanlar, hala profillerinde bunu korumaya devam edecek. Ancak kurumlar için farklı bir sistem söz konusu.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.