Elon Musk, Twitter'ın Yeni Doğrulanmış Profil Sistemini Tanıttı

Mavi Tik uygulamasının ücretli hale gelmesinin ardından Twitter'da kopan yaygara, sonunda durulabilir. Twitter'daki doğrulanmış hesap sistemi değişiyor.

Elon Musk, Twitter'ın Yeni Doğrulanmış Profil Sistemini Tanıttı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk yaptığı işlerden biri doğrulanmış hesapları ayırt etmek için yıllardır sosyal medyada kullanılan mavi tik özelliğini paralı hale getirmek oldu. Kısa sürede büyük tepki alan ve dolandırıcılık hikayelerine sebep olan bu olaydan Twitter ekibi geri adım attı. Ancak bu geri adım, sistemi değiştirerek gerçekleşti.

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sosyal medyanın yeni "doğrulanmış hesap" sistemi hakkında bilgiler verdi. Buna göre parayla mavi tik alanlar, hala profillerinde bunu korumaya devam edecek. Ancak kurumlar için farklı bir sistem söz konusu.

Doğrulanmış Hesap Simgesine Yeni Renkler Geliyor!

Elon Musk ve ekibi, uzun süren çalışmalar sonrasında nihayet mavi tik problemini çözmeyi başardı. Buna göre önümüzde cuma günü başlamak üzere ünlü kişilerin veya kurumların hesapları, farklı renkte doğrulanmış simgelere sahip  olacak.

Elon Musk'ın yaptığı paylaşıma göre yeni doğrulanmış hesap simgeleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Şirketler: Altın
  • Hükümetler: Gri
  • Bireyler: Mavi

Yapılan açıklamalara göre tüm doğrulanmış bireysel hesaplar, mavi tike sahip olacak. Farklı renkteki simgeler, yalnızca hükümetler, hükümet kurumları ve şirketler için verilecek. Öte yandan tüm doğrulanmış hesaplar, tik simgesi gelmeden önce manuel olarak incelenecek.

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