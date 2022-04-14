Elon Musk, Twitter'ı 43 Milyar Dolara Satın Almayı Teklif Etti

Yakın zamanda Twitter'ın hissesinin %9.2'sini satın alan Elon Musk, Bloomberg News'in yeni haberine ve SEC'e sunulan belgelere göre şirkete hisse başına 54.20$'dan nakit olarak yaklaşık 43 milyar $'lık devralmayla satın almak için teklifte bulundu.

Musk, SEC başvurusunda teklifi kabul edilmezse büyük olasılıkla tüm hisselerini satacağını söyledi. Yaklaşık 260 milyar dolarlık net değeriyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, bu ayın başlarında Twitter'dan çok büyük bir pay alması ve onu en büyük hissedar yaptığı açıklanmasıyla birlikte manşetlerden inmedi. Musk'ın yönetim kuruluna katılması bekleniyordu keza Twitter kendisine bu koltuk teklifini de yapmıştı ancak bu teklifi reddeden Musk'ın reddetmesinin altında yatan asıl sebep belli oldu.

Elon Musk Twitter'ı Satın Almak İstediğini Bildirdi

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı e-postada Elon Musk şu ifadelerde bulundu:

"Twitter'ın dünya çapında özgür konuşma platformu olma potansiyeline inandığım için yatırım yaptım ve ifade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. Ancak yatırımımı yaptığımdan beri şirketin mevcut hâliyle bu toplumsal zorunluluğa karşı ne gelişebileceğini ne de hizmet edebileceğini sanmıyorum. Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor. Sonuç olarak Twitter'ın %100'ünü hisse başına 54,20$'a nakit olarak, Twitter'a yatırım yapmaya başlamadan önceki gün için %54 prim ve yatırımım kamuya açıklanmadan önceki güne göre %38 primle satın almayı teklif ediyorum. Teklifim en iyi ve son teklifim ve kabul edilmezse hissedar olarak pozisyonumu yeniden gözden geçirmem gerekecek."

Pazar öncesi işlemlerde Twitter hisseleri şu anda hisse başına 50.97$'dan işlem görüyor ve bu dünkü kapanış fiyatına göre %11.97 artış anlamına geliyor.

Musk şu anda dünyanın en zengin adamı. Forbes'a göre şu anda mal varlığı 273.6 milyar $ değerinde. Twitter'ı satın almak Musk için önemli bir yatırımı temsil edecek. Şu ana dek Twitter tarafından bu satın alım teklifine kamuya açık bir yanıt verilmedi.