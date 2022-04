Elon Musk, Twitter'ı Satın Alma Teklifinin Kabul Edileceğini Düşünmüyor

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter için yaptığı satın alma teklifinin başarılı olacağından "emin olmadığını" itiraf etti.

Şirketi hisse başına 54.20$'a satın almayı teklif ettiğini ve firmaya totalde 43 milyar$ ödeme yapmayı taahhüt ettiği teklifi açıkladıktan birkaç saat sonra katılmış olduğu konferansta teklifinin kabul edileceğine inanmadığını belirtti. Vancouver'daki TED2022 konferansında konuşan Musk "Teklifin olumlu karşılanması zor görünüyor." dedi. Twitter için teklifi reddedilirse bir "B Planı" olduğunu ekledi ancak bunun ne anlama gelebileceğine dair daha fazla ayrıntı vermedi. Musk ayrıca aynı konferansta Twitter hakkındaki söylemlerini "Twitter'ın daha açık ve şeffaf olması gerekiyor. İfade özgürlüğü için kapsayıcı bir arena olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." diyerek yineledi.

Twitter CEO'su Parag Agrawal ise şirketin Musk'ın yaklaşımını değerlendirdiğini belirtti. Personellere özel yapılan toplantıda çalışanlarına bu tarz bir teklifle şirketin "rehin alınmadığı" ifadelerinde bulunduğu iletildi.

Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal, konuyla ilgili bir tweet atarak teklifle ilgili görüşlerini belirtti:

Daha da ilginci Alwaleed bin Talal, yatırım şirketi Kingdom Holding Company'nin Twitter'da hissesi olduğunu iddia etti. Musk bunun üzerine Prens Alwaleed'in şirketinin Twitter'da ne kadar hisseye sahip olduğunu sordu ve ekledi: "Gazetecilerin ifade özgürlüğü konusundaki görüşleriniz neler?"

Interesting. Just two questions, if I may.



How much of Twitter does the Kingdom own, directly & indirectly?



What are the Kingdom’s views on journalistic freedom of speech?