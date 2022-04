Elon Musk, Twitter'ın Yeni Sahibi: Peki Şimdi Bizleri Neler Bekliyor?

Jack Dorsey, Kasım 2021'de Twitter CEO'luğundan ayrıldığında şirket 15 yıllık çalkantılı tarihinde ilk kez belirsiz bir şekilde huzur içinde görünüyordu. Hisseler belki kötü durumda değildi ancak şirket dünyayı değiştiren bir yasakla Trump fırtınasına karışmıştı. Troll hesaplar ve botlar hâlâ bir sorundu ancak sayıları giderek azalıyordu. Facebook, yanlış bilgi ve yalan haberlerle dolmuş geri dönüşü olmayan bir yolculuktaydı ancak hâlâ insanların birbirleriyle iletişim kurabildiği ve özgürce fikirlerini belirtebildiği Twitter ayaktaydı.

Jack'in inşa ettiği evin beş aydan kısa bir sürede yıkılacağını da kimse tahmin edemezdi ancak süreç birçok farklı etmenle birlikte Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimine kadar uzandı. Tesla ve SpaceX'in sahibi, tek sahibi olmak üzere olduğu bilgi platformu hakkında bazı güçlü ve çılgın görüşlere sahipti ve daha önceki iş hayatı tecrübelerine bakılırsa kendisinin kontrol manyağı biri olduğu söyleniyordu.

Musk'ın bu satın alımı kesinlikle sıradan bir medya satın alımı değil. Dikkate alınması gereken önemli bir satın alım. Bazı Twitter kullanıcıları, dünyanın en zengin insanının 44 milyar dolarlık bu Twitter satın alımını, ikinci en zengin insan Jeff Bezos'un 2013 yılında 250 milyon dolarlık Washington Post satın alımıyla karşılaştırma gafletine düştü ancak The Post'un yaklaşık 1.000 gazetecisi ve bir milyon okuyucusu var. Twitter ise her biri içerik oluşturucu olarak ikiye katlanabilen 200 milyondan fazla aktif günlük kullanıcıya sahip.

Twitter kesinlikle sıradan bir mecra değil. Olayların merkezinde yer alan ve şimdiye kadar popülerleşme noktasında en hızlı büyüyen platformlardan biri olma önemine sahip. Twitter artık habercilik konusunda öyle bir noktaya geldi ki geleneksel medya bile haberleri oluştururken ünlü olsun veya olmasın haberi ilgilendiren kişinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaları baz alıyor.

Ayrıca Twitter hayal edebileceğiniz her insan alanında geniş bir topluluk ağına sahip. Bu da bir dizi soruları beraberinde getiriyor:

Twitter'ı devraldığını açıkladığı tweet'te Musk, son birkaç haftadaki tweet'lerine kıyasla tuhaf olduğu kadar ölçülüydü. Twitter'ı saygılı terimlerle tanımladı:

Peki topluluk için tam olarak ne yapmayı amaçlıyor? Troll ve bot hesapları yok etmek, platforma kimlikli doğrulama sistemi getirmek, algoritmayı açık kaynak kodlu yapmak... tüm bunlar olumlu gözüktüğü kadar da tehlikeli değil mi? Musk'ın hizmet için hedefi olarak söylediği "maksimum güvenilirlik" her türden kullanıcıya hitap edecek şekilde tasarlanabilecek mi?

Kendisini eleştiren hesapların bile Twitter'da kalmasını istediğini ifade özgürlüğüne bağlayan Musk'a insan hakları grupları endişelerini dile getirmeye başladı. Uluslararası Af Örgütü direktörü Michael Kleinman, Reuters'a verdiği demeçte "İhtiyacımız olan son şey, özellikle kadınlar, non-binary bireyler ve diğerleri de dâhil olmak üzere orantısız şekilde etkilenen kullanıcılara karşı şiddet içeren ve küfürlü konuşmalara kasten göz yuman bir Twitter." dedi.

Belki de Musk atmış olduğu bu tweet'le Twitter'dan ayrılan herhangi bir kullanıcıyı geri kazanmak için bir şekilde kendi planlarını ortaya koyuyordur.

Musk, Twitter'ı özel olarak satın alarak piyasanın sürekli kâr talebinden şirkete biraz nefes alma alanı kazandırdı.

Twitter'ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey atmış olduğu tweet'te bu satın alım ile ilgili "Benim için önemli olan fikir ve hizmettir ve ikisini de korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Twitter bir şirket olarak her zaman tek sorunum ve en büyük pişmanlığım oldu. Şirketin Wall Street'e ve reklam modeline ait olmasından ötürü Wall Street'ten geri almak atılacak en doğru adımdı." ifadelerinde bulundu.

