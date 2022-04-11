Elon Musk, Twitter'ın Yönetim Kurulu'na Katılma Teklifini Reddetti

Bir süredir şahsi Twitter hesabı üzerinden Twitter'a gelmesini istediği özelliklerden bahseden ve takipçilerinin sesi olan Elon Musk, aynı zamanda Twitter'ın %9.2'sini satın alarak en büyük hissedarı olmuştu.

Bundan kısa bir süre sonra ortaya atılan Twitter Yönetim Kurulu'na katılacağı iddialarıyla ilgili kendisi de net bir açıklamada bulunmamıştı ancak şirketin CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın Twitter Yönetim Kurulu'na katılmamaya karar verdiğini söyledi. Görünüşe göre Elon Musk katılmak isteseydi kendisine ayrılan koltuğa geçtiğimiz Cumartesi günü geçebilecekti.

Parag Agrawal aynı günün sabahı Elon Musk'ın kararıyla ilgili bir tweet paylaşarak "Elon bizimle Yönetim Kurulu'na katılmayacağı konusunda talebini paylaştı. Tesla CEO'su Twitter'ın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor ve şirket onun fikirlerine kulak vermeye devam edecek." ifadelerine yer verdi. Parag Agrawal'ın duyurusundan sadece bir saat sonra Elon Musk içerisinde yalnızca tek bir emoji bulunan bir tweet paylaştı ancak kısa süre içerisinde bu tweet'i sildi.

Elon Musk Yönetim Kurulu'na Katılmasa da Twitter'ın Geliştirme Sürecine Yardımcı Olacak

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022

Elon Musk bu süreçte Twitter Blue premium abonelik hizmetinde, fiyat konularında, Twitter reklamlarının yasaklanması ve kripto para birimi dogecoin'de ödeme seçeneği sunulması gibi konularda değişiklikler önerdi. Musk ayrıca 81 milyondan fazla takipçisine Twitter Genel Merkezi'nin evsizler barınağına dönüştürülmesi gerekip gerekmediğini sordu.

Parag Agrawal, şirketin "ileriye dönük en iyi yol" olduğuna ve yönetim kurulu üyelerinin "şirketin ve tüm hissedarlarımızın çıkarları doğrultusunda hareket etmesi" gerektiğine inandığı için Twitter'ın Elon Musk'a yönetim kurulunda bir koltuk teklif ettiğini söyledi.

"Yönetim kurulunda olsunlar veya olmasınlar, hissedarlarımızdan gelen fikirlere her zaman değer verdik ve değer vereceğiz. Elon bizim en büyük hissedarımız ve onun katkılarına açık kalacağız."

Elon Musk şu anda Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in %2.25'lik hissesinin dört katından fazlasına sahip ve şirketin en büyük hissedarı konumunda. Twitter'ın hisseleri, Elon Musk'ın hissesinin açıklanmasının ardından geçen Pazartesi günü %27 düzeyinde artış yakaladı.