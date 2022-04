Elon Musk, Twitter'ın Yönetim Kurulu'na Katılma Teklifini Reddetti

Bir süredir şahsi Twitter hesabı üzerinden Twitter'a gelmesini istediği özelliklerden bahseden ve takipçilerinin sesi olan Elon Musk, aynı zamanda Twitter'ın %9.2'sini satın alarak en büyük hissedarı olmuştu.

Bundan kısa bir süre sonra ortaya atılan Twitter Yönetim Kurulu'na katılacağı iddialarıyla ilgili kendisi de net bir açıklamada bulunmamıştı ancak şirketin CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın Twitter Yönetim Kurulu'na katılmamaya karar verdiğini söyledi. Görünüşe göre Elon Musk katılmak isteseydi kendisine ayrılan koltuğa geçtiğimiz Cumartesi günü geçebilecekti.

Parag Agrawal aynı günün sabahı Elon Musk'ın kararıyla ilgili bir tweet paylaşarak "Elon bizimle Yönetim Kurulu'na katılmayacağı konusunda talebini paylaştı. Tesla CEO'su Twitter'ın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor ve şirket onun fikirlerine kulak vermeye devam edecek." ifadelerine yer verdi. Parag Agrawal'ın duyurusundan sadece bir saat sonra Elon Musk içerisinde yalnızca tek bir emoji bulunan bir tweet paylaştı ancak kısa süre içerisinde bu tweet'i sildi.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk