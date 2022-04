Elon Musk, İfade Özgürlüğü ile İlgili Şikayetler Sonrası Twitter'ın %9.2'sini Satın Aldı

Bloomberg News'in haberine göre Tesla CEO'su Elon Musk, bugün yayınlanan 13G raporuna göre artık Twitter'ın %9.2'sine sahip.

Rapora göre Musk, 14 Mart'ta Twitter'ın hisselerinin %9.2'sini satın aldı. Musk uzun zamandır Twitter'ın en popüler kullanıcılarından biri ve geçtiğimiz haftalarda 80 milyondan fazla takipçisine platformun ifade özgürlüğüne bağlılığı hakkında anket yaptı. Twitter'ın hisse fiyatı, satın alımdan sonra %25'in üzerinde arttı.

CNBC, Musk'ın Twitter hisselerinin Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2,89 milyar dolar değerinde olduğunu belirtiyor. Musk'ın hisseleri pasif hisse olarak sınıflandırılıyor ancak Wedbush analisti Dan Ives, CNBC'ye bu satın almanın "arkası gelebilecek satın almalara yol açabileceğini" söyledi.

Musk, 25 Mart'ta Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir anketle Twitter'ın ifade özgürlüğüne yaklaşımını kamuoyu önünde sorgulamıştı. Yazmış olduğu tweet'te Musk şu ifadelere yer vermişti: "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasi için esastır. Twitter'ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?" Elon Musk anket tweet'ine ek olarak anket sonuçlarının büyük önem taşıdığını da vurgulamıştı.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully.