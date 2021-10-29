Elon Musk Kendi Üniversitesini Açmaya Hazırlanıyor

Elon Musk'ın üniversite açma hayali gerçek oluyor. Teksas'a bir üniversite açmayı düşündüğünü tweetleyen Musk, her zamanki gibi sadece şaka yapıyor olabilir.

Elon Musk, elektrikli araç Tesla'nın yükselen hisse senedi fiyatları sayesinde sadece bir gün içinde kişisel servetine 10 milyar dolar daha eklerken, topluluğun ihtiyaçlarına bakmak için bir adım geri atmış gibi görünüyor: Teksas'ta bir üniversite kurmayı düşünüyor.

Elon Musk'ın üniversite fikri gerçek mi?

Teksas saatinde gece yarısı civarında, Elon Musk bu fikri tweetledi. Musk'ın hayranları ise pek çok kişinin onu çabalarından dolayı tebrik etmesiyle bu fikre sahip çıktı.

Musk hakkında fazla bir şey bilmeyenler için, Pennsylvania Üniversitesinde Fizik ve Ekonomi alanında iki lisans derecesine sahiptir. Musk ayrıca Stanford Üniversitesinde malzeme bilimi alanında doktora yapıyordu, ancak internet patlamasına katılınca iki gün sonra bölümden ayrıldı.

Musk paylaştığı tweette, "Yeni bir üniversiteyi başlatmayı düşünüyorum: Texas Institute of Technology & Science" ifadelerini kullandı. Ancak Teksas'ta zaten Texas Tech University isimli bir üniversitenin olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

Eğitim geçmişi göz önüne alındığında, Musk'ın iyi bir eğitimden yana olacağına inanmak zor değil. Ancak Musk'ı takip ediyorsanız, her zaman göründüğünden daha fazlası olduğunu bilirsiniz.

Daha geçen yıl Musk, üniversitenin öğrenmek için değil eğlence için olduğunu söylemişti. Bir konferansta konuşan Musk, kolejde değeri yalnızca disiplini kanıtlama aracı olarak gördüğünü, iş gücüne girmeden önce "sinir bozucu ev ödevlerini" tamamlama yeri olduğunu belirtti.

Musk, "akıllı adamların" üniversiteye gitmediğini belirtmek için Bill Gates, Steve Jobs ve hatta William Shakespeare'in isimlerini verdi.

Musk bir üniversite kuracak olsaydı isim olarak kesinlikle Teksas yerine Tesla'yı koymak isterdi. Sadece kısaltma yapmak için 'Bilim' ve 'Teknoloji' yerlerinin değiştirilmesi, muhtemelen bunların hepsinin bir şaka olduğunun en büyük işaretidir.

Elon Musk'ın net değeri uçuşa geçti

Elon Musk'ın net değeri, Tesla hisselerinin ABD borsasında kazanmaya devam etmesiyle bu yıl Mayıs ayından bu yana fırladı. Bu yılın başından itibaren Musk'ın net değeri 117 milyar dolar arttı.

SpaceX'te yakın zamanda yapılan bir hisse satışı da Musk'ın net değerini artırdı. Bloomberg'e göre, SpaceX anlaşması Elon Musk'ın net değerine 11 milyar dolar ekledi.

Tesla'nın NASDAQ Endeksindeki piyasa değeri de son borsa rallisinden sonra 1 trilyon doları aştı. Artık Apple, Microsoft ve Amazon dahil olmak üzere seçkin bir şirketler grubuna katıldı.