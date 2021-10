Elon Musk Kendi Üniversitesini Açmaya Hazırlanıyor

Elon Musk'ın üniversite açma hayali gerçek oluyor. Teksas'a bir üniversite açmayı düşündüğünü tweetleyen Musk, her zamanki gibi sadece şaka yapıyor olabilir.

Elon Musk, elektrikli araç Tesla'nın yükselen hisse senedi fiyatları sayesinde sadece bir gün içinde kişisel servetine 10 milyar dolar daha eklerken, topluluğun ihtiyaçlarına bakmak için bir adım geri atmış gibi görünüyor: Teksas'ta bir üniversite kurmayı düşünüyor.

Teksas saatinde gece yarısı civarında, Elon Musk bu fikri tweetledi. Musk'ın hayranları ise pek çok kişinin onu çabalarından dolayı tebrik etmesiyle bu fikre sahip çıktı.

Musk hakkında fazla bir şey bilmeyenler için, Pennsylvania Üniversitesinde Fizik ve Ekonomi alanında iki lisans derecesine sahiptir. Musk ayrıca Stanford Üniversitesinde malzeme bilimi alanında doktora yapıyordu, ancak internet patlamasına katılınca iki gün sonra bölümden ayrıldı.

Musk paylaştığı tweette, "Yeni bir üniversiteyi başlatmayı düşünüyorum: Texas Institute of Technology & Science" ifadelerini kullandı. Ancak Teksas'ta zaten Texas Tech University isimli bir üniversitenin olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science