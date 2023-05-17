Elon Musk'tan Uzaktan Çalışanlara Sert Çıkış: "Saçmalık ve Ahlaksızlık!"

CNBC'de yayınlanan bir röportajında Elon Musk, uzaktan çalışmayı "ahlaki açıdan yanlış" ve "saçmalık" olarak nitelendirerek, evden çalışamayan çalışanlara haksızlık yapıldığını savundu.

Şirketi satın aldıktan sonra Twitter'da uzaktan çalışmayı yasaklayan Musk, evden çalışma politikalarını küçümsediğini paylaşmaktan çekinmedi ancak röportajda Musk, uzaktan çalışmanın ters etki yarattığını savunarak her zamankinden daha sert bir tavır sergiledi.

CNBC'den David Faber'e verdiği demeçte Musk, "İnsanların yüz yüze olduklarında daha üretken olmaları gerektiğine inananlardanım." dedi.

Elon Musk Aynı Tutumu Tesla'da da Sergilemişti

Musk, Haziran 2022'de Tesla için sıkı bir ofise dönüş politikası uyguladı ve bunu yapmayı reddetmeleri hâlinde çalışanlara işlerini kaybedecekleri konusunda uyarılarda bulundu.

Musk, "Evden çalışma saçmalığıyla ahlak dersi vermeye kalkmayın çünkü kendileri evden çalışırken herkesten evden çalışmamalarını istiyorlar." dedi.

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