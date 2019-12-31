Elon Musk Uzaya Cybertruck Gönderebilir

Dünyanın en çılgın girişimlerinin kurucusu olarak bilinen Elon Musk, yeni bir çılgınlığa imza atacan. Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO görevini üstlenen Musk, buna yakışır bir projeye ile karşımıza çıkabilir.

Cybertruck pick-up'ı, birçok kişi tarafından ses getirebilecek bir araç olarak kabul ediliyor. Tesla'nın yeni pick-up aracı Cybertruck'ı tanıtan Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sayesindedir sürekli olarak gündemde.

Elon Musk henüz net bir cevap vermedi

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, daha önce bu iki şirketin faaliyetlerini birleştirip uzaya bir Tesla Roadster fırlatmıştı. Bu uzay aracı her zaman ne kadar hedefe ulaşmasa bile yine de büyük bir ses getirmişti.

Twitter üzerinden Musk'a bir ulaşan 'C3LT_Games' isimli bir kullanıcı, CEO'ya "Starship, 2022 Mars görevinde Cybertruck taşıyacak mı?" sorusunu yöneltti. Ünlü CEO, buna cevap olarak gözlüklü adam emojisi kullandı. Bunun üzerine kafalarda soru işareti oluştu.

Elon Musk, tüm fikirlerini bir adım ileriye taşıyarak farklı bir fikirle karşımıza çıkabilir. Birçok kişi onun daha farklı bir fikre sahip olduğunu söylüyor. Peki sizce Elon Musk nasıl bir etkinlik yapabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.