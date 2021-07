Elon Musk Uzaya Gidiyor: Virgin Bileti Satın Almış

Elon Musk'ın Virgin Galactic uzay bileti sosyal medyada merak uyandırdı. Virgin Galactic'ten bir sözcü ve Virgin Galactic'in eski Başkanı tarafından yapılan açıklamalara göre Elon Musk, rakip uzay şirketi Galactic'ten bilet satın almış.

Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson, şirketinin ilk mürettebatlı uzay uçuşuna katılarak Jeff Bezos ve uzay uçuşu şirketi Blue Origin'i dokuz gün farkla yendi. Çok yakında, bir başka tanınmış teknoloji milyarderi, Dünya yörüngesinde yer çekimsiz ortamı deneyimleyecek olabilir.

Virgin Galactic'in sözcüsü geçtiğimiz günlerde The Wall Street Journal'a verdiği demeçte, SpaceX'in kurucusu ve yöneticisi olan Elon Musk'ın Galactic'ten bir uzay gezisi uçuş biletine sahip olduğunu söyledi.

Musk'ın bekleme listesinin kaçıncı sırasında olduğu belli değil, ancak şirketin şu ana kadar bilet satışları ve para yatırma işlemlerinden 80 milyon dolar kazandığını söyledi.

Virgin Galactic'in uzay biletlerinin resmi bir satış rakamı bulunmuyor, fakat basına söylenene göre tek bir bilet 250.000 dolara kadar mal olabilir. Ayrıca, yeterince şanslıysanız, Galactic'in çekilişlerindeki indirim şansını yakalayabilirsiniz.

2010 yılına kadar Virgin Galactic'in Başkanı olarak görev yapan Will Whitehorn, Forbes'a yaptığı açıklamada Musk'ın biletini 2006'da satın aldığını söyledi. Whitehorn, "Biletin Musk'a ait olduğunu biliyorum çünkü ona ben sattım" diye ekledi.

SpaceX isimli uzay şirketinin CEO'su olarak kısa sürede büyük işler yapmayı başaran Elon Musk, Virgin Galactic uçuş biletiyle ilgili doğrulamayı yapmış değil. Ancak milyarderin uzun yıllardır uzay merakına sahip olduğu düşünülürse 2006 yılında bekleme listesine kaydolduğunu söyleyebiliriz.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8