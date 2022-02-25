Elon Musk ve Kardeşi Kimbal’a, Tesla Hisseleri Nedeniyle Soruşturma Açıldı

Dev teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk, bu sefer de Tesla hisseleri nedeniyle gündeme geldi. Elon Musk, son zamanlarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile problem yaşıyor. 2018 yılında başlayan ikili arasındaki sorunların ilki, SEC’in Musk’ı yatırımcılarını yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yapmasıyla suçlaması ile başladı.

Twitter’ı diğer şirketlerin CEO’larına göre oldukça aktif kullanan Elon Musk, geçtiğimiz sene Twitter’da bir anket yayınlayarak takipçilerine Tesla’daki hisselerinin bir kısmını satıp satmaması gerektiğini sormuştu. Anket sonucunda cevabın yüzde 57,9’unun ‘sat’ olarak çıkmasının ardından Musk, hisselerinin yüzde 10 kadarını satmış ve bu da yatırımcılar arasında büyük bir krize neden olmuştu. Tesla’nın hisseleri bu anketin ardından dörtte bir oranında değer kaybetti.

Ortaya atılan iddialara göre; Elon Musk’ın kardeşi Kimbal Musk, bu anketten önce kendisini zarardan kurtaracak bir hamlede bulunmuş.

Elon Musk, Anketten Önce Kardeşine Hisselerini Sattırdı Mı?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ortaya atılan bu iddiayı incelemeye başladı. Edinilen bilgilere göre; Elon Musk’ın kardeşi Kimbal Musk, bu anket yayınlanmadan bir gün önce elindeki 88 bin 500 hisseyi sattı. Böylelikle Kimbal Musk, elindeki hisseleri değeri kaybolmadan satmış oldu.

Bu noktada birçok kişi tarafından Türkçe’de ‘içeriden öğrenenlerin ticareti’ olarak adlandırılan ‘insider trading’ kurallarına aykırı bir davranış gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Elon Musk, bu iddiaları kabul etmiyor ancak bu anketin Kimbal Musk tarafından önceden bilindiğine inanılıyor. Ancak normal şartlarda, Kimbal Musk’ın bundan haberdar olmaması ve kamuya açıklanmamış bilgilerin bu şekilde dışarı çıkmaması gerekiyor.

ABD’de ‘insider trading’ olayına oldukça önem veriliyor. Bu nedenle eğer komisyon Kimbal Musk’ın hisse satışlarında herhangi bir art niyet bulursa, Elon Musk maddi anlamda büyük bir zarara uğrayabilir. Ünlü milyarderin bu cezadan maddi olarak pek etkilenmeyecğei düşünülse de teknoloji şirketleri Tesla ve SpaceX’in itibarı büyük bir zarar görebilir.