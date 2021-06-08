Elon Musk'ın 2018'de Tek Kuruş Vergi Ödemediği Ortaya Çıktı

Elon Musk vergi ödemiyor. ABD'nin İç Gelir Servisi verilerini analiz eden bir rapora göre Elon Musk 2018'de bir dolarlık bile vergi ödemezken, diğer milyarderlerin ödedikler oranlar ise gerçek seviyenin çok altında. Örneğin Amazon CEO'su Jeff Bezos üç yıl boyunca gelir vergisi ödemedi.

Kar amacı gütmeyen gazetecilik organizasyonu ProPublica tarafından yayınlanan bir rapora göre, Elon Musk ve Jeff Bezos dahil onlarca milyarder hiç federal gelir vergisi ödememiş. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2007 ve 2011'de gelir vergisini yatırmazken, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın gelir vergisi faturası ise 2018'de sıfırlanmış.

ProPublica, sosyal güvenlik ve sağlık giderleri için ödenen vergileri de ekleyerek oluşturduğu raporda, en zengin 25 Amerikalının sıradan çalışanlardan daha az vergi ödediğini ortaya çıkardı.

Anonim kaynak; Warren Buffett, Bill Gates, Rupert Murdoch ve Mark Zuckerberg de dahil olmak üzere ABD'nin en zengin insanları hakkında İç Gelir Servisi verilerini deşifre etti.

ProPublica, zenginlerin vergi faturalarının, yükselen servetleriyle (yatırım portföylerinin, gayrimenkullerinin ve diğer varlıklarının değeri) karşılaştırıldığında özellikle düşük olduğunu bildiriyor.

Elon Musk dahil birçok milyarder vergi ödemiyor

ProPublica, "gerçek vergi oranlarını" hesaplamak için en zengin 25 Amerikalı'nın her yıl ne kadar vergi ödediğini ve servetlerinin ne kadar arttığını karşılaştırmak için IRS verilerini kullandı. Musk'ın 2015'te 68.000 dolar ve 2017'de 65.000 dolar federal gelir vergisi ödediği bildirildi.

ProPublica raporu, "Sonuçlar çok net. Forbes'a göre, bu 25 kişi 2014'ten 2018'e kadar değerlerinin toplu olarak 401 milyar dolar arttığını gördü. IRS verilerine göre, beş yıl içinde toplam 13.6 milyar dolarlık federal gelir vergisi ödediler. Bu şaşırtıcı bir miktar, ancak yalnızca yüzde 3,4'lük gerçek bir vergi oranı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

ProPublica'nın analizine göre, 2014'ten 2018'e kadar Warren Buffett gerçek vergisinin yüzde 0,10'unu öderken, Bezos yüzde 0,98, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg yüzde 1,30 ve Musk ise yüzde 3,27'sini ödedi.

Dünyanın en zengin insanlarının çoğu, yasal vergi stratejilerini kullanarak, federal vergi faturalarını sıfıra ya da bu seviyeye yakın bir düzeye indirebilir. Örneğin rapora göre Soros üç yıl üst üste federal gelir vergisini yatırmadı.

Bulgular, en zengin Amerikalılar ile diğer herkes arasındaki uçsuz bucaksız ve giderek büyüyen eşitsizlik üzerindeki ulusal tartışmayı kesinlikle artıracak gibi görünüyor.