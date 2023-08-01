Elon Musk'ın Genel Merkeze Diktiği "X" Tabelası Kaldırıldı!

Elon Musk'ın büyük parlak "X" tabelası X Corp'un San Francisco şehir merkezindeki genel merkezinin tepesinden kaldırıldı.

Musk'ın Twitter'ı X olarak yeniden markalaştırma çabalarının bir parçasını oluşturan bu değişim, şirketin Twitter'ın ikonik mavi kuşunun yerini alacak yeni X logosunu resmî olarak tanıtmasından sadece birkaç gün sonra Cuma günü binanın tepesine yerleştirilmişti.

Ancak kısa bir süre sonra X Corp'un büyük tabelayı binasının tepesine yerleştirmek için şehirden izin almadığı anlaşıldı.

Tabelayı Yerleştirmek İçin Yeterli İzin Alınmadığı Ortaya Çıktı

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

Caddenin karşısındaki mahalle sakinleri de tabelanın yaydığı ışığın çok parlak olduğundan şikayet etti. Raporlar, kurulumla ilgili olarak belediyeye en az 24 şikayet gönderildiğini ortaya çıkardı.

İşçiler Pazartesi günü öğle saatlerinde X Corp'un çatısındaki tabelayı sökmek üzere harekete geçti. X Corp'un daha sonraki bir tarihte yeniden monte edebilmek için tabela için izin isteyip istemediği henüz belli değil ancak şu anda tabela kaldırılmış durumda.

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