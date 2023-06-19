Elon Musk'ın Yapay Zeka Çağrısı Fitili Ateşledi: "Aldığım Destekten Şaşkınım"

Kısa bir süre önce Fransa'da düzenlenen VivaTech teknoloji konferansında konuşan Tesla CEO'su Elon Musk, gelişmiş yapay zekâ geliştirilmesine ara verilmesi çağrısında bulunduktan sonra aldığı destek karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Musk, gelişmiş yapay zekânın potansiyel tehlikelerini vurgulayan ve OpenAI'nin GPT-4 sohbet botundan daha gelişmiş teknolojilerin geliştirilmesine altı ay ara verilmesini savunan bir açık mektubu imzalayan yüzlerce teknoloji uzmanına katılmıştı.

Musk, Gelişmiş Yapay Zekâ Gelişimine Güçlü Düzenleme Çağrısında Bulunmuştu

Musk kimsenin böylesine bir duraklamayı gerçekten kabul etmesini beklemese de "Sadece 'Bence duraklamalıyız!' çağrısı yapmam gerektiğini hissettim." diyerek duruşunu yineledi. Mektubun ciddiyeti, hem imzalayanlar hem de eleştirenler tarafından kabul edildi ve Bill Gates, Senatör Mike Rounds ve Geoffrey Hinton gibi önemli isimler konuyla ilgili görüşlerini ifade etti.

Musk'ın yapay zekâya ara verilmesi çağrısı tartışmalara ve farklı bakış açılarına yol açmaya devam ederken, Musk'ın temel kaygısı yapay zekâ teknolojisinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve yönetilmesi olmaya devam ediyor.

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