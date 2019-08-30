Elon Musk 'Yapay Zeka' Konusunda Farklı Düşünüyor

Tesla ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk, yapay zeka hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Gün geçtikçe yapay zekanın kullanım alanları yaygınlaşırken, birçok insan yapay zeka uygulamalarının faydalı olduğunu düşünüyor ve yapay zekaya güveniyor.

Aslında Elon Musk da sahibi olduğu NeuraLink adlı şirkette insan beynini bilgisayar ara yüzlerine bağlayacak teknolojiler üzerinde çalışmalar yapıyor. Ancak Musk yine de yapay zeka konusunda genel çoğunluktan farklı düşünüyor.

Yapay Zeka Hafife Alınıyor

Bu konuda bir açıklama yapan Musk, "Bence insanlar genel olarak yapay zekânın kapasitesini hafife alıyorlar. Bir tür akıllı insan olduğunu düşünüyorlar ancak yapay zekâ, bundan daha fazlası. En zeki insandan daha zeki olacak." ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca, "Bir şempanze, insanları gerçekten anlayabilir mi? Tamamen değil. Daha çok diğer şempanzeleri önemsiyorlar. Bizde de böyle olacak, ne eksik ne fazla." diye konuştu.