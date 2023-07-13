Elon Musk Yeni Yapay Zeka Şirketi xAI'yi Duyurdu!

Twitter'ın sahibi ve Tesla CEO'su Elon Musk yeni bir yapay zekâ şirketi olan xAI'yi duyurdu.

Musk Çarşamba günü attığı tweet'te "Gerçekliği anlamak için @xAI'nin kurulduğunu duyuruyorum." dedi. xAI web sitesi, şirketin amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğunu da ekliyor.

xAI hesabı üzerinden şimdiye kadar sadece bir kez tweet atıldı ve şu soru soruldu: "Cevaplanmamış en temel sorular nelerdir?"

xAI'de Kimler Çalışıyor?

Aralarında Musk'ın da bulunduğu 12 kişilik bir ekibin xAI için çalıştığı açıklandı. Bu ekip OpenAI, DeepMind, Google Research, Microsoft Research ve Tesla'da deneyim sahibi olduklarını söylüyor.

xAI ekibi 14 Temmuz Cuma günü, şirketin tam olarak ne yapacağı hakkında konuşabilecekleri bir Twitter Spaces sohbetine ev sahipliği yapacak.

Duyuru, Musk'ın bu yılın başlarında bir ChatGPT rakibi yaratmayı planladığına dair haberlerin ardından bir yapay zekâ şirketi kurmak için başvuruda bulunmasının ardından geldi.

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