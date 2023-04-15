Önce Karşı Gelmişti: Elon Musk Kendi Yapay Zeka Şirketini Kurdu!

İlk olarak The Wall Street Journal tarafından bildirildiği üzere Elon Musk yapay zekâ hizmetleri için yeni bir şirket kurdu ve bu şirketin adı X.AI.

Bir Nevada dosyasında geçen ay kurulduğu belirtilen şirketin direktörü olarak Musk ve sekreteri olarak da Musk'ın aile ofisinin direktörü Jared Birchall yer alıyor. The Verge'ün de elde ettiği dosyalama, Musk'ın şirketi 9 Mart 2023 tarihinde kurduğunu gösteriyor.

Musk'ın bir yapay zekâ şirketi kuracağına dair söylentiler günlerdir ortalıkta dolaşıyordu. Business Insider'ın bir raporunda Musk'ın yaklaşmakta olan bir jeneratif yapay zekâ ürününe güç sağlamak için binlerce grafik işlem birimi (GPU) satın aldığı ortaya çıkmıştı. Financial Times da benzer şekilde Musk'ın Microsoft destekli OpenAI ile rekabet edecek bir yapay zekâ firması kurmayı planladığını bildirmişti. Hatta Musk'ın şirketi kurmak için SpaceX ve Tesla yatırımcılarından fon istediği de bildirilen bilgiler arasındaydı.

Elon Musk, X Vizyonu Üzerinden Devam Ediyor

Twitter Spaces üzerinden yapılan bir röportaj sırasında Musk'a satın aldığı tüm GPU'lar sorulduğunda Musk yapay zekâ şirketi kurma planlarından bahsetmemişti. Sözde X.AI ismi, o zamandan beri Twitter'a atadığı X Corp. isminin markasıyla ve "her şey uygulaması" vizyonuna uyguladığı "X" etiketiyle eşleşiyor.

Musk, 2015'te kurucuları arasında yer aldığı ancak 2018'de ayrıldığı yapay zekâ organizasyonu OpenAI'ye açıkça karşı çıkmaya devam ediyor ve kısa süre önce "dev yapay zekâ deneylerine" ara verilmesi çağrısında bulunan bir mektubu imzalamıştı. Son aylarda OpenAI, ChatGPT ve GPT-4 gibi teknolojiler sayesinde oldukça tanınan bir isim hâline geldi ve Microsoft ve Google'ın yapay zekâ araçlarını birçok ürününe daha derinlemesine entegre etme çabasının başlamasından kısmen sorumlu durumda.