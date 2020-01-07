Elon Musk Yaptığı Dans ile Sosyal Medyada Gündem Oldu

Son zamanlarda özellikle sosyal medya içerisinde sık sık gündeme gelen Elon Musk, şimdi de dans ettiği video ile gündem oldu.

'İş Yerinde Açmayınız'

Bildiğiniz üzere sık sık Elon Musk ile ilgili haberlere yer veriyoruz. Yaptığı ilginç ve absürt adımlar ile adından sıkça söz ettiren Musk, Çin'de düzenlenen lansmanda yaptığı dans ile sosyal medyada eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu. Konuşma yapmak için çıkan Elon, striptiz şovunu andıran bir şekilde dans etti.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

Bu dansı kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Musk, "Tesla Giga Şanghay'da NSFW" ifadelerine yer verdi. NSFW, kısaca "not safe for work" anlamına geliyor. Bu da bir deyim olarak "iş yerinde açmayınız." anlamı taşıyor.

Aslında bu paylaşımların bir anlamda güncel kalmak amacı ile yapıldığını söyleyebiliriz. Musk'ın popülerliği şirketlerin performansı için önemli bir yere sahip ve Musk da bu anlamda bunu kaybetmek istemiyor. Yani bu tip paylaşımlar bir yandan etkileşimi artırırken, bir yandan da popülerliğini korumaya devam ediyor.