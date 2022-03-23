Elon Musk, Yeni Tesla Fabrikasının Açılışındaki Dansıyla Gündem Oldu

Elon Musk, Tesla'nın Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasını açtı ve Almanya'da 5.5 milyar dolarlık tesisin lansmanını “sürdürülebilir bir gelecek yönünde atılan bir başka adım” olarak nitelendirdi. Açılışa damga vuran şey ise Tesla'nın sosyal medyada gündem olan dansıydı.

Salı günü Berlin'deki fabrikasındaki gösterişli bir etkinlikte Musk, 30 müşterisine üretim hattından çıkan ilk tamamen elektrikli Model Y araçlarını sundu. Musk, 2020'de Şanghay açılışında gerçekleştirdiği kutlama dansının birçoğunu Berlin'de de gerçekleştirerek yeniden gündem olmayı başardı.

Elon Musk Dansıyla Gündem Oldu

Tesla Everything tarafından yayınlanan videoda Musk'ın dansını izleyebilirsiniz. Ayrıca ilk otomobil teslimini ve yeni fabrikanın içeriden ve dışarıdan görüntülerini de görebilirsiniz.

Model Y devir teslim etkinliğinden sonra fabrikanın 10.000 çalışanından bazılarına konuşan Musk "Müşterilerin arabalarını teslim almanın ne kadar heyecanlı olduğunu görmek inanılmaz." dedi. Tesla CEO'su ayrıca "Yaptığımız her araba ve yaptığımız her pil ile geleceği daha iyi hâle getiriyoruz." diye ekledi.

Tesla yeni Berlin fabrikasının yılda yarım milyon araç üretmesini hedefliyor ve bu rakam haftada yaklaşık 9.600'e eşit ancak ilk birkaç haftada işlerin biraz daha ağırdan alınması bekleniyor ve şu anda belirlenen rakam haftada yaklaşık 1.500 araca tekabül ediyor. Musk, Berlin'deki yeni fabrikanın şu anda Model Y'e odaklanacağını ancak ilerleyen tarihlerde ek araçlar üretmeye de başlayacağını söyledi.

Berlin'deki bu yeni dev fabrika, yetkililerin bölgede çevresel incelemeler yapması nedeniyle bir takım aksaklıkların ardından birkaç ay gecikmeyle açıldı. Yetkililerin bu dev fabrikanın araba üretimine başlaması için yeşil ışık yakmasına rağmen Salı günü tesisin dışında bazı protestocular görüldü ve tesisin yerel vahşi yaşamı ve su rezervlerini olumsuz etkileyeceğine dair protestolar yapıldı.

Bu yeni fabrikanın Tesla'nın artan talebi karşılamak için Avrupa'ya araç sevk eden ABD ve Çin'deki mevcut otomobil fabrikalarına olan talebi hafifletmesi bekleniyor.