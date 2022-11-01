Elon Musk Yeni Twitter CEO'su Olarak Kendini Atadı

Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından anında işine son verilen CEO'su Parag Agrawal ve diğer üst düzey yöneticileri, görevden alınmalarının ardından ortaya çıkan bir dosyalamaya göre CEO görevini tanıdık birine bırakmış olduklarını fark ettiler.

Evet, bu isim kimileri için şaşırtıcı olsa da aslında değil. Elon Musk, şirketin sahibi olmasının yanı sıra artık Twitter'ın CEO'su olduğunu ortaya koyuyor.

SEC başvurusu 27 Ekim'de değiştirildi ve dosyadaki bir satır Musk'ın CEO olduğunu ortaya koyuyor: "Bildiren kişi, anlaşma sonrası şirketin yeni CEO'su konumundadır."

Bu hareket o kadar da şaşırtıcı değil ve çoğu kişi satın alma tamamlandıktan sonra rolü üstleneceğini varsayıyordu. Önceki söylentiler ise Musk'ın başlangıçta CEO pozisyonunu elinde tutacağını ancak birkaç ay sonra seçtiği birine devredeceğini iddia ediyordu.

Elon Musk'ın Twitter İçin Pek Çok Planı Var

Kısa süre önce Musk, CEO'nun kim olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığı ve şirketteki unvanının "Chief Twit" olduğu sorusuna yanıt vererek, Twitter'daki CEO rolü hakkında çekingen davranmıştı.

Üst düzey yöneticilerin işten çıkarılması, büyük işten çıkarma söylentileri, doğrulanmış hesaplarda yapılan değişiklikler ve hatta Vine'ın yeniden başlatılacağına dair ipuçlarının ardından şirketteki olayların ardı arkası kesilmiyor.

Twitter çalışanlarının, Musk'ın şirketi satın almasının ardından şirketin iç işleyişi hakkında büyük ölçüde muallakta oldukları da yaygın olarak ileri sürülmekte ancak Musk, Twitter'da hangi içeriğin denetleneceğine ve hangi hesapların eski hâline getirileceğine veya yasaklanıp askıya alınacağına karar vermekten sorumlu olacak bir "içerik denetleme konseyi" oluşturma niyeti de dâhil olmak üzere bazı planları hakkında oldukça hevesli görünüyor.