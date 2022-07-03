Elon Musk "Yüzde Yüzümüz Yok Olacak" Dedi

SpaceX firmasının nihai amacının Mars'ı kolonileştirmek olduğu yıllardır bilinen bir gerçek. Kendisini bir uzay kaşifi olarak nitelendiren firmanın CEO'su Elon Musk, olası bir felaket durumunda insanlığın tamamının yer yüzünden silineceğini iddia etti.

Masismo isimli bilim paylaşımları yapan hesaba yanıt veren Musk, gezegenimizin yaşadığı 5 yok oluşun ardınan insanlar kaynaklı olarak gelebilecek altıncı yok oluştan kimsenin kurtulamayacağını belirtti.

Son yıllarda artan iklim değişikliği ve küresel ısınma etkilerinin olası sonuçları, gezegenimizi kitlesel bir yok oluşa sürükleyebilir.

There is a 💯 chance of *all* species extinction due to expansion of the sun, unless humanity makes life multiplanetary — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2022

Tek Şansımız Başka Gezegenlere Yerleşmek

Ünlü milyarder, Güneş'in yaşamının sonlarına doğru büyümesi sebebiyle gezegenemizin yaşanabilirlik statüsünü yitireceğini söyledi. Şimdilik bu senaryo fazlasıyla uzak bir tarihe işaret etse de insanlığın kaderini etkileyebilecek felaketler kapımızda nöbet tutmaya devam ediyor. Yaşanabilecek kötü senaryoların farkında olan Elon Musk, tek kurtuluşumuzun diğer gezegenleri kolonileştirmek ve insanlığı galaksiye yaymak olduğunu düşünüyor.

Uzun yıllardır Mars'a yolculuk üzerine çalışmalar yapan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada Mars'a insanlı seyahat için 2029 yılını işaret etti.

2017 yılında 5 sene içerisinde Mars'a kargo gemilerini, 2024 yılında da insanlı gözlem gemisini gönderebileceklerini iddia eden Elon Musk, son yıllarda yaşanan pandemi ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle bu hedeflerine ulaşamadı. Yaşanan gelişmelere rağmen Mars projesi hakkında halen umutlu olan teknoloji dehası, 2050 yılına kadar Mars'ta en az 1 milyon insanın yaşayacağını düşünüyor.