Elon Musk "Yüzde Yüzümüz Yok Olacak" Dedi

SpaceX firmasının nihai amacının Mars'ı kolonileştirmek olduğu yıllardır bilinen bir gerçek. Kendisini bir uzay kaşifi olarak nitelendiren firmanın CEO'su Elon Musk, olası bir felaket durumunda insanlığın tamamının yer yüzünden silineceğini iddia etti.

Masismo isimli bilim paylaşımları yapan hesaba yanıt veren Musk, gezegenimizin yaşadığı 5 yok oluşun ardınan insanlar kaynaklı olarak gelebilecek altıncı yok oluştan kimsenin kurtulamayacağını belirtti.

Son yıllarda artan iklim değişikliği ve küresel ısınma etkilerinin olası sonuçları, gezegenimizi kitlesel bir yok oluşa sürükleyebilir.

There is a 💯 chance of *all* species extinction due to expansion of the sun, unless humanity makes life multiplanetary