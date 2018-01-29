Elon Musk 'Zombi Öldürme Garantili' Alev Silahını Tanıttı

Ülkemize yaptığı ziyaretten sonra büyük ilgi toplayan ve her zaman çarpıcı projeleriyle gündemde olan Elon Musk, zombi öldürme garantisi verdiği alev silahını tanıttı. 2016 yılında kurulan The Boring Company'nin çıkardığı silah, sadece ABD için satılacak ve şu anda ön siparişe hazır durumda.

SpaceX, Tesla Motors gibi dev şirketlerin sahibi Elon Musk, yine tüm dünyada ses getiren bir proje ile gündeme geldi. The Boring Company'nin sitesinde silah hakkında “Partileri canlandırma garantisi veriyoruz” ve “Dünyanın en güvenli alev silahı” ifadelerine yer verilirken, Elon Musk ise Twitter'dan “Zombi istilası olduğunda, alev makinesi aldığınız için mutluluk duyacaksınız. Yaşayan ölülerin üzerinde etkili. Eğer öyle olmadığı anlaşılırsa paranızı iade edeceğiz.” açıklamasını yaptı. Ayrıca konu hakkında tedirgin olan ABD vatandaşları, sosyal medyadan Musk'a yüklenince, silahın yasal olduğuna ve 3 metreden daha uzağa alev geçirmediğine vurgu yapıldı.

Elon Musk (@elonmusk)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 27, 2018 at 4:53ös PST )

Geçtiğimiz günlerde attığı tweet'te ise silahın şimdiye kadar 2 bin adet satıldığını belirten Musk, 20 bin satış rakamına ulaşmak istediklerini kaydetti. Fiyat olarak 500 doları uygun gören The Boring Company, bu silah ile sıkıcı iş günlerinin daha eğlenceli geçirilebileceğini ifade ediyor.

Ayrıca bu silah ile zombi istilası başlatacağı iddia edilen Musk yaptığı açıklamada " Alev makinesine rağbeti artırmak için zombi istilası yaratacağım iddiası tamamen yanlış. Zaten sözüm ona zombi istilası için binlerce zombiye ihtiyaç duyacaksınız." sözlerine yer verdi. Ayrıca silahın pek çok işlevde kullanılabileceğini dile getiren ABD'li iş adamı, "Bu silah, fıstık kavurmak için harika bir yol" açıklamasında bulundu.