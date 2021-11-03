Elon Musk'ın Serveti Güney Afrika'nın Milli Gelirini Geçti

Elon Musk'ın serveti inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Musk'ın serveti böylelikle Güney Afrika'nın gayri safi yurt içi hasılasını (GSYİH) geçti. Dünya çapında oldukça popüler olan iş insanı ayrıca Warren Buffet'ın servetini üçe katladı.

Elon Musk'ın Serveti Ne Kadar Oldu?

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Musk'ın serveti 335 milyar dolara ulaştı. İş insanı böylece 300 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kişi olmayı başardı. Musk, 20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından bir tanesi olan Warren Buffet'ın servetini üçe katlayarak büyük bir başarının altına imza attı. Berkshire Hathaway CEO'su Buffett'ın serveti 104 milyar dolar civarında.

Dünya Bankasının verilerine göre Musk'ın serveti, Güney Afrika'nın geçtiğimiz yıl toplam 301,9 milyar dolar tutarındaki gayri safi yurt içi hasılasından daha yüksek. Bloomberg, başarılı iş insanının net servetinin bu yıl 165 milyar dolar arttığını belirtti.

Musk'ın servetindeki son artışın Tesla'nın hisselerindeki yüzde 8,5 oranındaki bir artıştan kaynaklandığı ifade edildi. Multimilyarder, yılın başında şirketin yaklaşık olarak yüzde 22,4'lük kısmına sahipti.

Dünya genelinde 145 ülkede faaliyet gösteren otomobil kiralam şirketi Hertz, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, 100 bin adet Tesla otomobil alacağını duyurdu. Bloomberg News, bunun şimdiye kadarki en büyük elektrikli araç alımı olduğunu belirtmişti.

Araç kiralama şirketi Hertz'in 100 bin adet Tesla otomobil alacağını duyurmasının ardından Tesla şirketinin piyasaya değeri önemli ölçüde artmıştı. Şirketin hisse senedi fiyatında yüzde 13 oranında artış gerçekleşmişti.

Otomobil üreticisinin piyasaya değeri ilk kez 1 trilyon doların biraz üzerine çıkmıştı. Böylelikle Tesla, tarihte 1 trilyon dolar değerlemeye en hızlı şekilde ulaşan ikinci şirket olmuştu. İlk sırada ise 17 yılda bu değerlemeye ulaşan Facebook yer alıyor.

Tesla'nın hisse senedinin önemli ölçüde artması Musk'ın servetinin ciddi oranda artmasına yardımcı olmuştu. Öyle ki Musk, bu sayede yalnızca bir günde 36 milyar dolar kazanmıştı. Bu, Bloomberg'in şimdiye kadar kaydettiği en büyük tek günlük kazanç olmuştu.

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